No aniversario de Avelina Valladares

Neste mes no que andamos alcanzouse o cento vinte aniversario do pasamento de Avelina Valladares, pioneira da escrita galega de muller no Rexurdimento, unha voz que durante moito tempo permanecera semiesquecida e que só nos últimos anos comezou o andar o camiño do recoñecemento do que é merecente.

Nacera en Vilancosta, na freguesía de San Vicente de Berres, A Estrada, o 23 de outubro de 1825, no seo dunha familia fidalga moi culta, na que destacaron outros persoeiros como seu pai, o ilustrado Xosé Dionisio Valladares Gómez (1787-1864), e, sobre todo, seu irmán Marcial Valladares Núñez (1821-1903), referencia senlleira na historiografía literaria galega do XIX.De nena e rapaza, Avelina, viviu coa familia en Vilancosta, onde aprendeu as primeiras letras cos seus irmáns Serxio e Marcial, formación que logo continuou puntualmente en eidos como o musical con algún profesor de piano, mais o certo é que o seu talento e espírito autodidacta supliu sobradamente a falta de estudos maiores. Tanto é así que ben pronto comezou a amosar interese polo debuxo, a escrita e a composición musical, artes todas das que deixou acabadas mostras.

A nosa protagonista pasou toda a vida adulta a carón da familia, pois decidiu non casar, aínda que tivo pretendentes que insistiron moito en que o fixese. Este feito favoreceu que puidese dedicarse a aquilo que para ela supuña o seu contento: atender á familia (coidou de sobriños, pais, tíos e afillados, tamén dos que estiveron convalecentes e velou polas súas irmás máis novas), afanarse nos labores caritativos coa veciñanza máis desfavorecida (que lle foron recoñecidos coa Cruz da Orde Civil de Beneficencia outorgada polo Ministro da Gobernación en 1864) e escribir textos en verso e prosa, pintar e compoñer. Así, Vilancosta e mais o pazo familiar foron para ela o seu paraíso. Apenas se viaxou, fóra das estancias á que a obrigaron os destinos de seu pai, cando tivo que acompañar a familia. As terras estradenses foron para ela, por tanto, o lugar no que desexaba estar e dende o que cobra sentido a súa escrita, converténdose nunha sorte de Emily Dickinson galega.

Como escritora ,Avelina Valladares ten o mérito de ser unha das primeiras en versificar na nosa lingua. Hoxe coñecemos media ducia de poemas seus en galego, escritos entre 1879 e 1889, dos que só publicou un. Tamén asinou outro medio de composicións en castelán, redactadas entre 1844 e 1899, pero só enviou tres ou catro aos xornais. Xa que logo, non é de estrañar o descoñecemento que dela se tivo como poeta, pois ficou en gran medida inédita e os poucos versos que deu ao prelo apareceron en medios locais de difusión limitada. Mais ao seu labor poético hai que sumar tamén algúns escritos en prosa e artigos, un par deles inseridos en xornais da época, que converten a Avelina Valladares nunha das primeiras mulleres galegas en escribir artigos de opinión para a prensa.En fin, o seu retrato de artista complétase cun par de debuxos seus que se conservan no pazo familiar de Vilancosta e catro composicións musicais por ela asinadas, tamén gardadas no arquivo da familia.

Como poeta salienta o tratamento que fixo do tema da emigración en versos como os de “Ôs qu’emigran” (1899), moi próximos por intención e estética aos que escribiu Rosalía sobre o tema. Tamén é de destacar o feito de que o bilingüe “Diálogo entre un peregrino que se dirige a Compostela y un labriego” (1879) sexa a primeira mostra (para)teatral en verso de autoría feminina, tal como teñen salientado os estudosos. Polo demais, a súa poesía en galego tamén atende a temas como a amizade, a familia, a relixión ou o feito xacobeo, realidades para ela entrañadas e que lle resultaban ben próximas por constituír o seu día a día.

Avelina Valladares finou o 17 de marzo de 1902, hai agora, como se dixo, cento vinte anos. Dende hai un cuarto de século no seu concello natal convócase o premio de poesía que leva o seu nome, polo que tanto teñen feito diversas persoas, entre elas Noni Araújo, unha das súas grandes valedoras. Mais aínda é moito o que pode facerse pola Cantora do Ulla, de quen no seu día dixo Waldo Álvarez Ínsua que tiña o tempero de Concepción Arenal, o xenio de Rosalía de Castro e a intuición de Emilia Pardo Bazán. Velaí a angueira.