A mirada do cómico

O elenco actoral do cinema español destacou sempre pola súa estirpe de cómicos que deron amplitude e profundidade aos seus filmes, chegando en ocasións a furtar parte do protagonismo á estrela principal da secuencia. Antonio Casal, Fernando Fernán Gómez, Pepe Isbert, Manolo Morán, Gracita Morales, Agustín Fernández, Alfredo Landa, Manuel Alexandre, Rafaela Aparicio, José Sazatornil, Rafaela Aparicio e un amplo etc. Icona dese grupo foi tamén José Luis López Vázquez, actor omnipresente do cinema hispano que este ano está a ser homenaxeado polo centenario do seu nacemento. Todos eles encarnaban a estilización duns modos interpretativos característicos, herdeiros dunhas formas artísticas tradicionais das últimas décadas do século XVIII e que se manifestou non só no teatro, senón que propiciou a aparición dun repertorio cotián de posturas e xestos. Sobre esta estilización, que toma corpo no teatro popular e nos espectáculos de variedades, vaise conformando unha escola interpretativa na que xoga un papel substancial a capacidade de improvisación do actor, a singularidade da súa presenza física ou a forma de ocupar o espazo.

A intervención de José Luis López Vázquez transcendía o simple recitado do texto escrito, grazas a esa capacidade por crear a aura perfecta para gañar a complicidade do público, para ocupar e xestionar o espazo e para tirar partido do seu físico no proceso de identificación co español medio da época. O historiador Julio Pérez Perucha chegou a comparar a súa xestualidade co Pato Donald. A afirmación de Perucha, por máis que semelle extravagante, supón unha clara mostra da singularidade da posta en forma que o actor nado en Madrid executaba cada vez que aparecía en pantalla.

Descomunal

A súa descomunal traxectoria, no seu haber conta máis de 250 películas, iniciouse cunha fita fundacional, Esa pareja feliz (1951), que igualmente significou o debut na dirección de Juan Antonio Bardem e Luis García Berlanga. Con este último participou en varios filmes e foi un dos grandes forxadores dese espazo fílmico erixidos polos planos-secuencia na que os personaxes competían por facerse visibles e soltar a súa frase: Novio a la vista (1954), Los jueves, milagro (1957), Plácido (1961), El verdugo (1963). Títulos que trasladaron o esperpento valleinclanesco ao cine español, xunto con outras dúas longametraxes de Marco Ferreri nas que tamén participou o actor madrileño: El pisito (1958) e El cochecito (1960). A popularidade destes títulos fixou no imaxinario colectivo do espectador a imaxe dun actor histriónico especializado en personaxes cómicos; porén, a súa elasticidade quedaría patente nos anos sesenta e setenta con papeis case antagónicos. En 1967 actúa en dous filmes desta factura máis seria: Peppermint frappé (Carlos Saura, 1967) e Un millón en la basura (José María Forqué). En ambos perfís, López Vázquez encarna esa faciana da conciencia do derrotado que na España franquista podía identificarse sen fisuras cun amplo espectro de cidadáns españois de clase media. Carlos Saura reincidirá nesa silueta en sucesivos filmes: El jardín de las delicias (1970) e La prima Angélica (1973). Neste último filme, no que José Luis López Vázquez interpreta un home que regresa á súa vila natal para asistir ao enterro do seu pai, a ferida da guerra engade máis énfase nese individuo derrotado que apenas é capaz de esbozar un sorriso. Para a historia da interpretación quedan tamén dous filmes emblemáticos: El bosque del lobo (Pedro Olea, 1970) e Mi querida señorita (Jaime de Armiñán); e a curtametraxe de La cabina (Antonio Mercero, 1972), onde amosa a súa capacidade xestual cunha interpretación sen diálogo.

¿Y tú quién eres? (Antonio Mercero, 2007) foi a súa derradeira participación cinematográfica. Unha historia sobre a perda da memoria que causa a enfermidade do alzheimer. André Bazin escribiu no seu día que o cine lograba, en parte, embalsamar os cadáveres para que a súa figura non caera no esquecemento. Con douscento cincuenta títulos na súa carreira, poucas figuras existen na cinematografía española mellor embalsamadas que a de José Luis López Vázquez.