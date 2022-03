Ganduxando o tecido

Destecer o sentido é o título do novo proxecto presentado polo Espazo Cubo (Rúa Doutor Cadaval, 17 B, Vigo), que se pode contemplar até o día 25 deste mes, data en que na clausura da mostra se procederá ao lanzamento de dúas publicación relacionadas coa exposición. O proxecto, que leva o significativo subtítulo de “Prácticas téxtiles na nosa arte actual”, compleméntase cun atractivo traballo editorial, con dous cadernos novos da publicación Tantas imaxes, os números sete e oito, que so o mesmo título afondan no contido do mostrado na sala. O elemento nuclear é o material téxtil e a forma en que este se define en relación ao contexto cultural actual.

A exposición ofrece, por medio dunha serie de variados exemplos da utilización do téxtil na arte actual, o traballo de dezasete creadoras de diferentes procedencias e está inserido dentro dun ciclo denominado “BigoVarcelona”. O resultado acaba, na súa totalidade, por ofrecer un enfoque consciente da realidade das “prácticas téxtiles na arte actual”, un mundo que polo seu material remite á memoria da experiencia de vida máis fonda de todas as artistas. O fluxo entre interior -ou sexa, o que está en cuestión é a privacidade espacial e emocional- e exterior -o que está exposto ao público- está representado dunha forma sinxela e de tempo moi elaborada na montaxe expositiva -realizada por Alfons Freire, responsábel da sala-, que dota de coherencia a un conxunto heteroxéneo, creando unha especie de espazo ganduxado.

Os problemas suscitados por este conxunto de obras permiten que percibamos o paso da xustaposición iconográfica até a creación dunha especie de ollar global, representado nos variados traballos das dezasete artistas, como se dunhas modernas “paisaxes do mundo” se trataren.Se nas “paisaxes do mundo” de artistas de comezos do Renacemento podiamos enxergar unha nova percepción global dun mundo, o de finais do século XV e comezos do XVI, que se abría a novas realidades xeográficas, en obras como as que sinalamos, achamos ese ollar conceptualmente cartográfico, que constrúe unha globalidade desde o fragmentario do noso presente sen renunciar á carga estética nin ao desacougo.

A síntese conformada polas diferentes obras non pretende tecer un relato senón que o que se produce é que cada obra considerada como fragmento acaba por reforzar o ollar plural do espectador. Somos nós os que podemos “ler” de xeito diverso. A obra individual non é apenas descritiva, senón que baliza e modula unha construción discursiva en que non hai un punto de vista unitario, mais que na súa variedade adquire e adopta unha nova realidade.

Os distintos dos traballos expostos van desde as estratexias esencialmente apropiacionistas que se interesan pola recreación e reutilización de aspectos do obxecto e da imaxe da cultura de masas e da historia da arte até as que desenvolven traballos que teñen como alicerces incisivos ollares sobre a nosa sociedade, en aspectos aparentemente banais e cotiáns que nos fan ver a través do espello do consumo educativo, divulgativo e de lecer trivial, sen renunciar mesmo a lecturas cun tratamento lúdico. Un mundo, xa que logo, variado mais marcadamente acumulativo e metafórico, en que o desacougo pode convivir con sentidos máis gozosos.

Título: Destecer o sentido. Prácticas téxtiles na nosa arte actual. Varias artistas.

Comisariado: Alfons Freire.

Local. Espazo Cubo, Rúa Doutor Cadaval, 17 B, Vigo.

Até o 25 de marzo de 2022.