Amor e reflexión

A editorial Tambo obséquianos cunha moi coidada edición –estas cousas tamén hai que dicilas– do novo poemario de Luís Rei Núñez. Esta aposta pola excelencia e o bo gusto vai acorde co texto. Non imos descubrir agora o autor, coñecido e cunha traxectoria literaria absolutamente impecable, mais si cómpre chamar a atención sobre esta proposta, proxecto sólido, traballado no que atinxe ao rigor; sedutor e atraente no que respecta á sensibilidade, calidade e saber facer literario.Non agocho, pois, certo entusiasmo ao ler As sílabas do mundo. Atopar poesía de enxundia é un gustazo e con este libriño esta premisa si se cumpre.

O amor e a reflexión. Eis dous eixos cardinais que percorren este vasto libro. Comeza o poemario situándonos na data na que nace o autor-eu lírico para continuar cun percorrido vital, existencial e sentimental no que moitas son as experiencias e sensacións evocadas. Non pense o lector que se vai atopar cunha restra de poemas sentimentaloides, moi pola contra o eu lírico reflexiona e incide nas diferentes manifestacións do amor ao longo de toda unha vida. Tampouco podemos dicir que sexa unha especie de diario, nin sequera podemos dicir que o fío condutor deste poemario sexa a cuestión que se deba ter como máis sobranceira. Todo iso só é unha escusa. Tanto ler todo o poemario, como só un monllo de textos, a sensibilidade e calidade das metáforas, o imaxinismo continuado, o gusto e saber facer polo verso coidado fan de As sílabas do mundo un texto cohesionado, mais gozoso en cada parte por si. As boas botellas de viño non precisan beberse enteiras para seren gozadas. Unha ou dúas copas e sabes perfectamente o que tes entre mans.

O percorrido da memoria máis íntima desenvólvese para remexer dentro do lector unha serie de posibles sensacións propias da empatía perante a reflexión e proxección do máis fondo, íntimo e, ao final, tamén, relevantemente filosófico. Parécenos tan rica a proposta que recomendamos a lectura do mesmo sen ningún xénero de dúbidas. Un dos mellores poemarios publicados no que levamos de ano. Claramente.

REI NÚÑEZ, Luís, As sílabas do mundo, Kalandraka, Pontevedra, 2021, PVP. 12,35€