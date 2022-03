O 2022 será o ano de Florencio Delgado Gurriarán, practicamente un descoñecido para o gran público ata finais do século pasado cando da man de Ricardo Gurriarán se dá noticia non só a figura do valdeorrés senón tamén a magnitude do seu legado. Logo, a designación por parte da Real Academia Galega como persoeiro das Letras Galegas fará xustiza ao seu labor como poeta, tradutor, articulista en prensa, coordinador editorial, lexicógrafo e corrector.

Despois dunha explicación á presente edición, un Prólogo a cargo de Xesús Alonso Montero, un Limiar á primeira edición de Isaac Díaz Pardo, a Introdución que o autor fixo á primeira edición e uns Agradecementos, asistimos a un minucioso e detallado estudo dos momentos importantes, os clave e os decisivos da vida de Florencio; dos pormenores do seu pensamento que o levaron a actuar nunha ou noutra dirección; da xestación da súa obra; dos acertos e desacertos das súas decisións; da evolución que experimentou co paso do tempo e así ata os seus últimos días. Todo documentado con versos, poemas, extractos, comunicados, cartas que ilustran de forma fiábel e fidedigna o interesante labor literario, social e ideolóxico feito polo poeta e que Ricardo Gurriarán expón e apoia coas notas ao pé de páxina que, nesta ocasión e dada a súa extensión, aparecen ao final de cada capítulo, de modo que cando un remata a lectura de Florencio Delgado Gurriarán (Vida e obra dun poeta valdeorrés republicano e galeguista) ten unha ampla visión do que supuxo o seu labor no exilio, de cales eran as teimas dos seus coetáneos e por que é ben merecido o recoñecemento outorgado pola Academia Galega.

Alén do percorrido vital trazado que explica o seu pensamento, require especial atención as referencias a súa obra édita, basicamente poética: Bebedeira (1934), Cancioneiro da loita galega (1943), Galicia infinda (1963), Cantarenas (1981) ou O soño do guieiro (1986) que amosan non só a contemporaneidade dos seus postulados literarios e ideolóxicos, senón tamén o profundo compromiso coa terra de forma tan intensa como se desempeñase o seu labor no País.