Fenda de vida nova

Aira editorial edita 21 poetas do século XXI, unha antoloxía a cargo de Carlos da Aira que, ademais, asina o limiar desta escolma. 21 poetas galegos nacidos despois do ano 2000: Zaira Ferradás, Silvia García Fernández, Sara Fonta, Sara Faro, Rosalía Bernárdez Riopedre, Paula Varela, Noé González Alamino, Nee Barros, Mariña Maceiras, Lucas Gago Suárez, Lorena Fernández Iglesias, Lois Gayoso, Juan Rocamonde, Jorge Moral, Isolda Comesaña, Fabián Niño, CLara Blanco, Antía Balvís Moreiras, Ángela del Canto Soláns, Andy da Fonte, e Ana Fraile Somoza.

Polo buraco do teu peito vexo caer o sol / que había antes nese oco salabre?, interroga a viguesa Sara Faro experimentando o dicible. É unha das novas voces que traballan coa materia da poesía: a perplexidade ante o estraño da existencia, este estarmos aquí, rozándonos con este mundo na procura da propia identidade. Novas poetas que asumen o risco de nomear a loita pola beleza e pola vitoria, sexa esta cal for. Voces que tratan de abrir unha fenda de entendemento diante do ruído e da velocidade características da época. Mocidade é sinónimo de fundar un novo tempo tempo, é abrir camiño coma un buque na Antártida ao que temos o deber de escoitar para sabermos como latexa o noso tempo. Porque esta antoloxía diversa explícanos, tamén, o que somos. Hai un nacemento que se produce sempre que se escribe, que non está condicionado á xuventude senón á experiencia única que se produce na escritura: a disolución do poema na súa lectura.

Velaquí, pois, unha fundición entre o poema escrito e o seu tránsito cara a estar no outro, cara a quen le e fai seu. Novas voces que melloran este mundo e que van creando, tamén, novas realidades.