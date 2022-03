Cifras e letras

A relación entre as Matemáticas e a Literatura é tan antiga coma a propia cultura escrita. No mundo occidental abondaría con amentar nomes como os de Euclides ou Hipatia para comprender a estreita relación entre esta disciplina científica e a escrita máis creativa. Porén, hai algúns autores en concreto que, ben por térense formado especificamente na disciplina matemática ou por simple preferencia e interese persoal, reflicten na súa escrita unha particular presenza desta linguaxe das cifras.

Poida que o primeiro gran nome de matemático escritor nas máis recentes centurias sexa o de Lewis Carroll, célebre polo seu Alicia no país das marabillas (1865), que logo tivo continuación no non menos lembrado Alicia do outro lado do espello (1871). En realidade, Charles Lutwidge Dodgson, pois ese era o seu nome de pía, foi profesor de Matemáticas na Universidade de Oxford e consérvanse varios tratados científicos seus desta materia. Porén, pasou á posteridade polas súas obras literarias, que ocultan non poucos xogos de lóxica e pasatempos matemáticos. E un caso semellante vén ser o de Bram Stoker, famoso polo seu Drácula (1897), que se licenciou con matrícula de honra en Matemáticas e Ciencias no prestixioso Trinity College e que logo exerceu como avogado e funcionario, unha dedicación abondo regularizada, lonxe das creativas letras vampíricas polas que hoxe o recordamos.

Non menos rechamante é o caso do dramaturgo e poeta madrileño José Echegaray, un dos mellores matemáticos do seu tempo. Presidente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais, foi tamén o primeiro Presidente da Sociedade Española de Física e Química e da Sociedade Matemática Española, amais de catedrático de Física Matemática da Universidade Central. De feito, nos nosos días a Medalla Echegaray é a máis importante distinción científica concedida pola Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais. Paralelamente, foi tamén presidente do Ateneo de Madrid, membro da Real Academia e, sobre todo, autor de sesenta e sete obras de teatro. Alén diso, Echegaray foi o primeiro dos catro matemáticos que recibiron o Premio Nobel de Literatura, galardón que obtivo en 1904. O seguinte en lograr tal distinción foi o galés Bertrand Russell en 1950 (os outros dous son o ruso Aleksandr Solzhenitsyn, que o gañou en 1970, e o surafricano J. M. Coetzee, en 2003). E aínda que o seu nome se asocia sempre ao máis alto ensaísmo filosófico (foi mesmo o mestre de Ludwig Wittgenstein), o seu labor como matemático é enorme, ata o punto de que os tres volumes dos seus Principia Mathematica (1910-1913) fundaron unha nova Lóxica, potenciaron a Teoría de Conxuntos e asentaron as bases da investigación en Intelixencia Artificial e Computación.

Escritores matemáticos de profesión fórono tamén o narrador arxentino Ernesto Sábato (que estudou Físicas e Matemáticas na Universidade Nacional da Prata, doutorándose nelas e sendo docente nesta universidade en Enxeñería e no Posgrao de Relatividade e Mecánica Cuántica), o poeta Nicanor Parra (que se formou en Matemáticas e Física na Universidade de Chile e foi profesor destas disciplinas en ensino medio) e, máis próximo a nós, o tamén arxentino Guillermo Martínez, quen cursou Matemáticas na Universidade Nacional do Sur e se doutorou en Lóxica na Universidade de Bos Aires, posdoutorándose en Oxford, sendo quen de compaxinar textos literarios tan celebrados como Os crimes de Alicia (Premio Nadal de Novela) e outros ensaísticos tales como Borges e a Matemática ou A fórmula da inmortalidade.