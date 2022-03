Alén dos prexuízos

Cantas cousas pasaron no mundo dende o ano 2006, no que os lugueses Arrhythmia comezaban o seu camiño musical! Un roteiro, de primeiras, polo rego do rock de chamado corte “estatal” e cos marcos de batería, baixo e guitarras eléctricas perfectamente delimitados e suxeitos coa vehemencia propia dun grupo que comeza con toda a enerxia e toda a ilusión por abrirse paso e intentar tocar en todo canto curruncho se poida.

Así foron sumando anos e referencias con especial atención nunha conta atrás que define a súa carreira musical en tres entregas: deste xeito, comezaban con III no ano 2012 no que xa aparecían tres cancións que os colocaban como unha das propostas máis interesantes do panorama rockeiro galego, e alí podiamos escoitar a pegañenta e “inimiga” 'Ninguén', a riffeira 'Non quero' ou a xa imprescindible en todos os seus directos 'Diñeiro', que hoxe aínda pasa por ser un dos temas referentes do grupo. Despois chegaría II, unha entrega na que o grupo afiaba as gadoupas de xeito considerable e ademais abríanse a novas sonoridades en pezas como 'Tan só notas', a nosa preferida 'Mil xeitos' ou 'Mensaxe', que ademais ía deixando xa ás claras os regos polos que prometían sachar nas súas novas propostas.

Polo medio alguns sinxelos e colaboracións tan destacables como 'A forza da razón', nun man a man tremendo cos rapeiros Rebeliom do Inframundo ou 'A cea dos malditos' con xente de Desakato.

Mais chegamos agora á parte final desa conta atrás, que hai unha década nos propoñían, co seu recentemente publicado I. Trátase dun disco composto por oito novas cancións nas que se se desprenden de calquera prexuízo rockeiro para deixarse levar por unha avalancha de arranxos nos que a electrónica e os sintes buscan acomodo entre a “caña” guitarreira con total fluidez.

Rock, si, pero tamén reminiscencias do rap, das bandas do new metal e dos retrousos de certa grandilocuencia melódica acompañados, iso tamén, da raiba propia dos anteriores traballos como marca do grupo. Dende 'Espertei', a canción que abre o disco, ate 'Voltarán' a peza que o pecha, suxírennos a idea xeral dunha colección de temas que van dende o existencialismo e mais os sentimentos máis íntimos, incidindo na idea do rexurdimento persoal e na forza interior de cada un fronte a un mundo hostil que todo o leva á zona escura. Máis tamén atopamos a forza do colectivo e a chamada da rebelión e do inconformismo. Así mesmo imos dar coa idea de que, detrás dos malos momentos, chegarán uns mellores nun mundo no que aínda o verde e o azul non está de todo enterrado.

Altamente destacable resulta tamén todo o traballo do grupo na súa proposta audiovisual, na realización de videoclips e nunha determinación gráfica sobresaínte tanto en factura como en orixinalidade nunhas pezas que lle dan ao proxecto pouso e asemade puntadas que gardan fíos de unión entre si, cunha temática marcada polo paso da pandemia por riba das mentes humanas e dunha loita de clases que se presenta como bandeira e imprescindible.

O disco xa se presentou en directo hai unhas semanas na sala Malatesta en Compostela nun concerto no que os Arrhythmia puideron comprobar de primeira man o interese que están a levantar nun público da escena galega que ateigou a presentación até as canizas. Agora prometen continuar a levar o seu novo directo pola ruta festivaleira galega mentres a pandemia vaia quedando atrás e así o permita. Que así sexa.