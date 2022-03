Tríptico teatral

En 1928 a Editorial Nós publicaba un volume con tres pezas xa coñecidas, que levaban cadansúa un lema preciso: A patria do labrego (1905) denunciaba o caciquismo, Entre dous abismos (1920) a superstición, e Almas mortas (1922) a emigración. Coa recuperación da Biblioteca Nós, que promove Editorial Galaxia, as tres volven estar ao dispor do público, nunha edición moi coidada que inclúe un interesante estudo preliminar da escritora e profesora Inma López Silva, no que se destaca o rol fundamental de Antón Villar Ponte, autor deses e doutros textos, na ideación e desenvolvemento dun teatro nacional en Galicia. As páxinas de xornais como A Nosa Terra, Galicia ou El Pueblo Gallego, entre outros, dan conta das numerosas achegas que Antón foi facendo para que o tal teatro, galego e en galego, chegase a ser, como en Irlanda, unha ferramenta ao servizo da construción nacional. Anos despois publica Os evanxeos da risa absoluta, (Anunciación do Antiquixote). Folk-drama da sinxeleza campesina (1934) que constitúe unha das obras máis importantes da dramática galega anterior á Guerra Civil. Unha xoia literaria pouco coñecida e peor valorada.

As tres que agora nos chegan, dan conta das inquedanzas do seu autor na procura de modelos de composición capaces de establecer vínculos, de índole diversa, con lectores ou espectadores, para converter a escena en espazo de galeguización, da mesma maneira que Dougas Hyde a quixo converter en marco para desanglicanizar Irlanda. A súa é, pois, unha dramática instrumental, como mostra a ideación da trama do drama histórico O Mariscal (1926), que por man de Ramón Cabanillas recrea o martirio de Pero Pardo de Cela. Malia esa orientación dominante, noutros títulos como Os evanxeos ou Nouturnio de medo e morte (1935) aposta por unha maior autonomía da obra literaria, camiño do que Xoán González Millán definiu como “literatura nacional”.

Poderiamos encadrar A patria do labrego nunha corrente que, en certa medida, inaugura en Galicia: a dramática de axitación e propaganda, que vai ter un pulo notable en todo o século XX. Unha peza que procura a axitación das conciencias, mostrando a barbarie que implica a dominación, o que serve para propagar un ideario de liberación, na fuxida ou na revolta. Unha peza en oito escenas que inclúe unha dura crítica do caciquismo, e nos sitúa diante dunha encrucillada, pois a irresolución do conflito trasládanos a cuestión do que facer diante de persoas envilecidas co poder. Unha pregunta aínda valida en tantas xeografías. Moi interesante resulta a visión que o Señorito ten de si propio, ao compararse con Deus, e o contraste co Vagabundo, home libre que anda polos camiños sen recoñecer deus, amo ou patria, nunha declaración de liberdade incondicional que tanto fai lembrar un ideario anarquista naquela altura moi estendido. Tamén foi popular en Galicia grazas a libros como La conquista del pan (1892) de Kropotkin, que se edita en castelán en 1893 e figura entre os máis lidos pola clase obreira en todo o Estado.

Almas mortas, concibida como “novela dialogada” de natureza mixta, en tanto tráxica e cómica, debuxa un magnífico fresco sobre as complexidades da emigración, que eran moitas daquela como seguen a selo agora. Amais de presentar fenómenos como a desgaleguización, ou o peso enorme do caciquismo, na peza tamén se ofrecen interesantes contrastes, como os que se dan entre Pepe, o emigrante que retorna rico, e Pedro, o compañeiro da infancia que quedou na terra sen malvivir. Tampouco non deixa de ter interese o feito de que Nikolai Gogol publicase contra 1842 a novela Almas mortas, editada en castelán en 1916. Pola súa banda, Entre dous abismos é unha peza na que podería haber algunha pegada de In the Shadow of the Glen (1903) de John Millington Synge, tanto na materia dramática como no seu tratamento, ben que a resolución sexa diferente, pois a peza do Antón presenta dous conflitos amorosos que quedan ser resolver, razón pola que no título se fala de abismos, máis existencias ou emocionais que físicos. Unha peza na que tamén inflúe a estética do Grand-Guignol.

Tres pezas magníficas, que soportan o paso do tempo e poderían dar lugar a magníficos espectáculos, para regalía de todas e todos.