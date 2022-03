Poesía e cinema

Natural de Boloña, católico e marxista, Pier Paolo Pasolini, antes de converterse nun dos cineastas máis influentes da segunda metade do século pasado, publicou nos anos cincuenta novelas, poemas e ensaios. Deu o primeiro paso na arte cinematográfica como guionista de As noites de Cabiria (Le notti di Cabiria, Federico Fellini, 1957), ata que firmou como director Accattone (1961), filme no que deixou unha pegada que, nos anos sucesivos, acabaría por consolidarse non só nas imaxes da súa obra fílmica, senón tamén nas súas reflexións teóricas. Accattone desprendeuse de boa parte dos recursos técnicos que adoitaban ser empregados na realizacións das longametraxes: non hai travellings, nin ángulos, nin primeiros planos, nin tomas traseiras. Todo coa intención de amosar un estilo sinxelo e puro, unha sorte de naturalismo de carácter neorrealista que pretendía rodar a esencia das vidas dos personaxes.

Nunha reflexión que xurdiu a partir dun debate co cineasta francés Eric Rohmer, Pasolini falaba da poesía como unha nova tradición visual, aínda que entendida esta como poesía narrativa, non como poesía lírica. Como era posible aplicar a poesía ás imaxes? Para argumentalo, Pasolini acuñou o termo “subxectiva indirecta libre”, que fai referencia ao estilo indirecto libre da novela na que o autor adopta as verbas do personaxe, pero tamén, e máis importante, a súa psicoloxía. Polo tanto, este recurso implica que no texto convivan dúas linguas: a do autor e a do personaxe. Trasladado ao cine, se o estilo directo pode ser identificado co plano subxectivo, pola súa parte, o estilo indirecto libre; isto é, a subxectiva indirecta libre, correspondería ao monólogo interior. Porén, o monólogo interior literario é inadaptable ao cine xa que é imposible borrar a presenza do autor nas imaxes e, ademais, a sétima arte carece das posibilidades de abstracción que posúe a palabra. Polo tanto, a subxectiva indirecta libre tampouco equivale totalmente ao estilo indirecto libre. Como se pode, entón, inscribir a diferenza de dúas miradas na gran pantalla? Pois con operacións estilísticas: a través dos modos típicos da poesía e deixando que o estilo interveña na construción do sentido do filme. Por exemplo, a través da montaxe, establecendo que dous planos xustapostos non supoñan a prolongación dunha mesma mirada, senón a presenza de dúas: a do autor e a do personaxe. Para plasmar a dualidade a través das imaxes é imprescindible liberar estas das convencións narrativas, consciente de que o cine carrexa unha equipaxe demasiado pesada. Así, por medio do encadre persistente, a partir de dous puntos de vista sobre unha mesma cousa, é posible devolver ao plano a forza centrípeta, recuperando de tal forma a gran beleza pictórica do cine.

Dalgún xeito, na procura desa pureza visual, o cine de Pasolini regresa ao estilo simple de finais dos anos dez e principios dos vinte do século pasado; a fin de contas, na liña do cinema moderno dos anos sesenta. En máis dalgunha ocasión o cineasta de Boloña recoñeceu a súa débeda estética con Carl Theodor Dreyer, modelo para a súa espléndida O evanxeo segundo Mateo (Il vangelo secondo Matteo,1964). Trátase dun filme totalmente frontal, baseándose nos pintores Masaccio e Giotto que sempre colocaron o ser humano no centro da composición. Pasolini era partidario de encadrar a faciana dos actores de frente, deixando de lado os ángulos laterais coas tomas confrontadas (plano contra plano) do cine clásico. En suma, desde a teoría e desde a posta en forma desas reflexións influídas polo seu halo de poeta, Pasolini foi quen de construír un cine baixo os parámetros da poesía.

Un 2 de novembro de 1975 aparecía nun descampado da zona de Ostia o corpo sen vida de Pier Paolo Pasolini. Un mozo de dezasete anos, que foi capturado mentres conducía o automóbil do cineasta, confesou o terrible crime. Porén, as múltiples versións que acabou dando sobre este, non fixeron máis que envolver o suceso nunha aura de misterio. Italia enteira quedou conmocionada por aquel horrendo feito, e neste 2022, Italia enteira volve rememorar no centenario do seu nacemento a un dos directores máis fascinantes da historia universal.