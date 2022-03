Letras de Delgado Gurriarán

Fiel ao seu costume e á súa cita, Edicións Xerais ofrécenos novamente unha obra clave e fundamental para coñecer e/ou rememorar o personaxe a quen a Real Academia Galega e Galicia lle dedican cada ano as letras de noso. Como saben, este é o ano de Florencio Delgado Gurriarán (Córgomo -Vilamartín de Valdeorras, Ourense-, 1903 – Fair Oaks -California, EE UU-, 1987), e ao sempre acertado obectivo editorial únese desta xeira que o encargado da publicación sexa o crítico e historiador literario Xosé Ramón Pena, autor de referencia do noso devir literario desde as máis remotas orixes.

A edición contén a obra poética do homenaxeado, tanto a publicada en forma de libro -Bebedeira (Santiago, Nós, 1934), Galicia infinda (Vigo, Galaxia, 1963), Cantarenas (Sada, Ediciós do Castro, 1981) e O soño do guieiro (Sada, Ediciós do Castro, 1986), como, nun apéndice, dezaseis composicións que o autor publicou en revistas e xornais e que nunca foron recollidas en ningún dos seus libros.

Na lectura dos seus libros e poemas atoparemos desde o máis humano, mundano e apaixonado (Teu cabelo é viño branco,/ os teus beizos viño tinto,/ os teus ollos augardente.../ quixera beberte a bicos!, no comezo de Bebedeira), ata o máis identitario, lendario, ideal e morriñento (Polo mundo espallados/ van os netos dos celtas./ Dende a austral Buenos Aires/ á parroquia labrega;/ do New York boligante/ ás indianas ribeiras (,,,), en Galicia infinda), ou, como di o autor responsable da edición, o noso poeta insírese na vangarda enxebre (realmente enxebre), na que introduce desde cantos xeórxicos e exaltacións dionisíacas e eróticas ata poesía de combate e denuncia social.

Nesta coidada e minuciosa edición -na que cómpre sinalar tamén o acertado labor de fixación textual-, atoparemos todo o necesario para coñecer e valorar o poeta, tanto pola ampla e coidadosa análise integral contida na introdución, desde a aproximación biográfica e devir vital do poeta (orixes, formación, estudos, intereses, relacións, o período prebélico de 1928 a 1936, a Guerra Civil do 36 ao 39, o exilio en Mexico de 1939 a 1968, e os retornos en 1968 e 1987, nos que se dá conta dos acontecementos máis importantes da vida do autor, que loitou contra os que se rebelaron contra a República e sufriu as consecuencias) ata o estudo do seu galego, pasando pola fundamental análise da súa obra poética, que divide en Vangarda enxebre e Forma inmóbil, Novecentismo, paisaxismo e costumismo, Poeta dionisíaco e erótico, Os “poemas mexicanos”, e Poesía de combate e intervención.

En definitiva, a obra máis recomendable para homenaxear a Delgado Gurriarán, valoralo con certeza e situalo onde lle cómpre, dándolle os nosos parabéns á RAG, a Edicións Xerais e a Xosé Ramón Pena.