Ditadura e resistencia

Profesor da Universidade de Santiago de Compostela, membro da RAG, Henrique Monteagudo é alguén ben coñecido por causa dos seus traballos nos eidos da historia da lingua e da sociolingüística de noso: Historia social da lingua galega (1999 e 2017), Letras primeiras. O foral de Caldelas (2008), As razóns do galego. Apelo á cidadanía (2009), Alfonso R. Castelao. A forxa dun mito (2021), por só citarmos algunhas das que figura como autor único. A eles vén sumar agora este novo laboro: un ha entrega de máis de setecentas páxinas e que supón unha documentada e rigorosa análise das circunstancias polas que atravesou a nosa lingua durante a “longa noite” da ditadura: O idioma galego baixo o franquismo. Da resistencia á normalización, editado por Galaxia.

E, en efecto, ao longo de dezasete amplos capítulos, Monteagudo leva a cabo o seu percorrido desde 1936 deica 1975. Comeza, entón, o autor por situar o marco histórico e sociolingüístico durante a didatura para xa, a continuación, procurar sobre a política lingüística represiva do réxime.O terceiro e cuarto episodios van dedicados, á súa vez, ao estudo das diferentes orientacións do galego literario e á resistencia galeguista.

Non faltan tampouco os apartados nos que o autor analiza a situación en terras da emigración e do exilio, o activismo cultural a partir dos anos 60, a contestación universitaria e a militancia política ou os posicionamentos da Igrexa católica. Xa nos capítulos finais, Monteagudo detalla os aconteceres do tardo franquismo, as orixes da sociolingüística galega..., para concluír co apartado “o portugués no horizonte” e mais a controversia entre Rodrigues Lapa e Ramón Piñeiro. En consecuencia, un volume digno de aplauso e un textoque non debe faltar nos nosos andeis.