Carmen Babiano e a burguesía galega entre dous séculos

O Museo de Pontevedra recrea a vida cultural da burguesía pontevedresa por medio da vida de dúas xeracións de mulleres na mostra De Babiano Méndez-Nuñez a Mendoza Babiano. Dúas xeracións de mulleres para a historia de Pontevedra. A exposición segue a traxectoria vital de tres mulleres da alta burguesía da cidade: Carmen Babiano Méndez-Núñez (1852-1914) e as súas fillas María e Concha Mendoza e reconstrúe atinadamente o ambiente social e cultural do seu tempo por medio de obxectos, fotografías, roupa e obras de arte.

Título: De Babiano Méndez-Nuñez a Mendoza Babiano. Dúas xeracións de mulleres para a historia de Pontevedra. Produción: Museo de Pontevedra. Comisarias: Reis Camiña, Beatriz de San Ildefonso e Natalia Fraguas. Até o 24 de abril.

Desde a perspectiva da creación artística, a mostra descobre para o grande público a figura de Carmen Babiano, muller de excelente formación artística e de notabilísimas calidades que, vítima dos condicionantes que dificultaban o proxección das mulleres no ámbito laboral, creativo e público, non desenvolveu unha carreira artística á altura dos seus méritos e formación.E para entendermos este contexto, debemos ter en conta que a presenza de pintoras se converteu ao longo do século XIX en algo cada vez máis habitual, feito que testemuñaba que o debuxo e a pintura se foran transformando en parte da formación das mulleres da aristocracia e da burguesía. Alén diso, desde a segunda metade do século XIX foron suavizándose os condicionantes que pexaban a proxección pública das mulleres e que seguían a impedir a plenitude de desenvolvemento do talento feminino; con todo e con iso, cando pasamos da afección á vocación, as facilidades para se dedicaren ás Belas Artes eran menores, algo que mostra claramente a figura de Carmen Babiano.

Para completarmos este cadro histórico, cómpre subliñar que o ambiente cultural da Pontevedra das últimas décadas do século XIX é singularmente rico, con iniciativas como a Sociedad Arqueológica de Pontevedra, creada en 1894, que foi unha das realizacións sobranceiras do período rexionalista en todo o noso país, impulsada desde a cidade do Lérez por Casto Sampedro y Folgar (1848-1937) -fundador e presidente da mesma- coa finalidade de estudar, catalogar e conservar o patrimonio artístico. Carmen Babiano aparece cedo vinculada ao mesmo ambiente. De feito realiza debuxo arqueolóxico no contexto da Sociedad Arqueológica de Pontevedra, ademais de colaborar noutras importantes iniciativas culturais desta altura, como a revista La Ilustración Gallega y Asturiana. Ao mesmo tempo, e en sintonía coa estética desta altura, practica un realismo de trazos costumistas en obras como As pitas (Museo de Pontevedra), premiada en 1880 na Exposición Rexional de Pontevedra.

Porén, despois do seu matrimonio, Carmen Babiano Méndez-Nuñez abandona a proxección pública como pintora e ilustradora, o que nos leva de novo, sendo un exemplo ben relevante, aos condicionantes que pexaban a proxección pública das mulleres que impedían a plenitude de desenvolvemento do talento feminino.

Así e todo, a presenza do seu labor testemuña que o debuxo e a pintura ao longo do XIX se converteron en parte da formación das mulleres da aristocracia e da burguesía, aínda que cando pasamos da afección á vocación as facilidades para se dedicaren ás Belas Artes eran menores.