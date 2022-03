Cando os deuses estaban entre nós

Nos que habitamos nas sociedades occidentais que se teñen por postmodernas, a herdanza do cristianismo -en tanto que principal vestixio da civilización romana- está presente. Tal vez non nos actos cotiáns conscientes pero si no pensamento que desde pequenos forxamos. Non só xa polo calendario de festas senón que costumes como a lotería de Nadal ou os galanos nesas festas proceden directamente da tradición romana. Unha supervivencia de dous milenios. E como iso, e malia a camuflaxe da súa cristianización, costumes que vimos practicar aos nosos avós ou aos nosos pais.

Do panteón romano en toda a súa dimensión, incluso a doméstica, sabe moito Néstor F. Marqués, que agora presenta ¡Qué los dioses nos ayuden! (Espasa). Este mozo arqueólogo segoviano, cómpre recoñecelo, é un crack da cultura clásica. O libro que agora publica engádese a outros dous, tamén de recente aparición, sobre a vida cotiá na antiga Roma. Así mesmo vén ser desde ese punto de artida desde onde Marqués articula o seu estudo, moi documentado con textos de autores clásicos latinos e gregos, e cunha amenidade expositiva tal que o que, de entrada, podería parecer un asunto árido, se transforma nunha amena excursión por deuses, ritos e supersticións.

O primeiro que Néstor Marqués aconsella aos lectores (de matriz cultural cristiá) é tentar deixar de lado calquera prexuízo herdado sobre o politeísmo coma suma de cultos individualizados, discurso construído pola Igrexa a partir do momento en que o cristianismo pasou a ser a relixión oficial do Imperio Romano e das terras que se formaron á súa caída. Ao tempo, sitúa as orixes da relixión dos dos romanos, circunscrita á cidade fundada no século VIII a. C. e dalgún xeito en competencia coas crenzas dos seus veciños etruscos chegados de lonxe. Xa daquel momento primeiro data o costume de ofrendas de terracota con formas das diversas partes da anatomía humana, como hoxe aínda atopamos, feitas en cera, en calquera romaría. E conforme a cidade medrou, a relixión fixo o mesmo coa erección de templos.E nese crecemento tivo especial importancia a asimilación dos etruscos e do seu sistema relixioso. Ao cabo, os romanos estaban convencidos que eles tamén tiveron unhas orixes lonxincuas, cando Eneas marchou de Troia.

Pero os deuses romanos non eran un plaxio dos gregos xa que algúns deles lles chegaron por influencia etrusca. En calquera caso, as divindades romanas non tiñan Olimpo onde habitar nin representaban os conflitos humanos nin unha mitoloxía. Xa co paso dos anos, Roma definiu dous ámbitos principais para a relixión e mais a convivencia entre deuses e mortais, a pax deorum: a colectiva, destinada a manter a estabilidade e mais o orde da res publica, e a privativa ou familiar, cun obxectivo semellante a escala particular. Para que tal sistema fose efectivo, era preciso observar a pietas -sentido do deber moral- e mais o mos maiorum, os costumes morais dos devanceiros. A partir deste esquema, as prácticas relixiosas comezaron a sofisticarse. Na época republicana apareceron tres grandes colexios sacerdotais, aos que se foron engadindo outros, unha división que xa viña desde os tempos de Numa Pompilio cando cada tribo tiña un pontífice e mais un augur.

Pero a realización concreta da relixiosidade tiña lugar cos rituais, que garantían ou debían garantir a boa relación coa divindade e, polo tanto, a intervención favorable de esta. Entre os colexios sagrados, o máis importante era o dos pontífices, chamados así en lembranza dos que, segunda a tradición fundacional romana, construíron a ponte Sublicia, a primeira sobre as augas do Tíber. Estaba liderado polo pontifex maximus, o único home que podía entrar no templo das vestais, as protectoras virxes do templo de Vesta.

A progresiva degradación das prácticas relixiosas tivo unha restauración coa época imperial, encetada por Augusto -coa súa propia condición divina-, situación que pouco variou nos séculos seguintes ata a imposición por Constantiño, xa no século IV, do cristianismo coma relixión oficial e única, acompañante da unicidade imperial do imperio na súa persoa.