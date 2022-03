Adeus amigos / As aventuras de Passer P. Malta

Xa se poden atopar nas librerías galegas as obras gañadoras do XV Premio Castelao de 2020, publicados pola Deputación da Coruña: Adeus amigos, de Begoña García-Alén (Pontevedra, 1989), fíxose co premio na categoría xeral. Tras estudar Belas Artes en Pontevedra e Londres, García-Alén é agora una historietista coñecida polos seus fanzines; entre os que se atopan varios publicados pola editorial Fosfatina (La Cueva, Mandingo) e a serie Firecream, na que colabora xunto a Andrés Magán. En 2014, da man tamén de Fosfatina, publicou a súa primeira historia longa, Perlas del infierno: 32 páxinas que recollen tres historias ligadas por elementos visuais, seguida pola aparición en 2017 de Nuevas estructuras, publicada por Apa Apa Cómics, quen tamén publicará este mes de marzo a versión en castelán de Adeus amigos.

Co seu acostumado estilo minimalista e apoiando a narración nas ausencias e no que non se mostra, García-Alén conta un episodio do porto de Ferrol. En abril de 1976, o barco do artista neerlandés Bas Jan Ader, desparecido en travesía, foi atopado polo pesqueiro Eduardo Pondal e trasladado ao porto da cidade departamental, onde a embarcación tamén desaparecería sen deixar rastro. Este fugaz episodio afecta os paisanos que o presenciaron, dunha ou doutra forma. Unha breve historia de pantasmas, xa que logo, que flúe a través de páxinas de retículas perfectas, con debuxo a rotulador a dúas cores (azul para o personaxe principal; verde para a contorna) alternados con lapis nas escenas “pantasmais” ou que reflicten o pasado. Os elementos da escena adquiren un papel protagonista para interpretar as emocións, o que pasou e o que puido pasar. Abstracción e lirismo nunha nova obra poética da artista.

Da súa parte, Andrés Magán (Vigo, 1989), logrou o galardón na modalidade infantil e xuvenil con As aventuras de Passer P. Malta. Magán, debuxante, deseñador e músico, tamén estudou Belas Artes. A súa obra foi exposta en Vigo, Madrid, Barcelona, Nova York e Portland. Coeditou Firecream con outros artistas durante algúns anos. Colaborou co magazine š! da editorial letona kuš! e publicou algunha historia curta con Edicións Valentes. En 2014, aparece na editorial Fosfatina, Griza Zono e en 2017 publica a novela Fragmentos seleccionados na editorial Apa Apa Cómics, onde publicará una nova obra ao longo do 2022.

As aventuras de Passer P. Malta sitúanse en Vila Flugante, poboación a carón do océano na que as casas están construídas en estruturas altas para evitar que se asolaguen co exceso de choiva. Os habitantes de Vila Flugante, animorfos, viven centos de anos e nas súas longas vidas teñen diferentes profesións ata que atopan a súa paixón. Passer P. Malta, despois de vinte e cinco anos sendo carteiro, decide ser contemplador da natureza e escritor, pero claro é, necesita diñeiro e un plan para poder comer e vivir. O tempo pasa mentres descansa e medita como vai conseguilo cando, de súpeto, recibe un misterioso paquete sen remitente. A pesar de todos os anos de profesión, este é o primeiro paquete que recibe el mesmo. Sorprendido, descobre que contén unha colección de viñetas recortadas de xornais antigos que abren a porta a un misterio e, quizais, a unha nova vida. Colorista e enxeñoso, menos alegórico que de costume pero igualmente reflexivo, este cómic descobre para nós unha nova faceta da obra de Magán.

Begoña García-Alén e Andrés Magán son, ademais, co-fundadores da editorial Noche Líquida, que nace como alternativa á autoedición coa intención e determinación de publicar pequenas obras de artistas de varios ámbitos, non soamente gráficos, que non atopan espazo noutras liñas editoriais.