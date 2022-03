Rompendo cos estándares

Dentro do grupo atopamos a pegada de formacións anteriores como Borderline79, Fungo, La4Pared, Neuroband, Noite Fechada, Quilma, Treboada e, por suposto, que a man e mais o facer de Victor Karallada, músico e produtor dende os ses estudios Karallada. Tamén aopamos os rastro do sempre tan admirado, xa dende tempos de Korosi Dansas, Manuel Seixas, quen resulta na sombra, segundo conta o grupo, o sexto membro da banda e referencia absoluta para eles (tamén para nós). Así aparte de Karallada nas guitarras, DOEN está composto por Isi Baúlo (batería), Borja Torrado (Baixo, sintes e bases), Matías Leiro (Voz principal e guitarra) e, como última incorporación, David Falcón (Teclados e guitarra).

Hai que dicir e escribir que os da Illa intentan romper cos estándares máis repetidos das bandas galegas cunha proposta totalmente diferente. Temas longos de longas partes instrumentais, mesturando dureza, dozura e sutileza en harmonías e melodías que foxen de estruturas tradicionais na procura de camiños altamente emocionais e pouco convencionais. A viaxe dende logo que se vira interesante e a proposta do disco é desas que cómpre seguir de principio a fin, dende a primeira á última canción, e escoitando como se escoitaban os discos antes. “Nerea”, “Estear” e “Bolboreta” abren o camiño dunha escoita evocadora e cargada dunha especie de tensa e tráxica calma na que “Fungo” ou, a nosa preferida, “Arder” xa nos deixan sen sitio para esa paz interior que parecían prometer. Xa con “Dopamina” móvense os marcos e caemos na conta de que o grupo quere efectivamente meternos nunha noria emocional entre certa tristeza e certa felicidade. Con “Xeo” esa sensación parece espetarse definitivamente na nosa escoita antes de pinchar “Nena”, o tema que pecha o disco e que igual vén sendo o máis mundano e descriptivo de todo o traballo.

Din que nos directos contarán cun traballo de luces e de son que leve as cancións aínda un pouco maís aló e tamén que contarán con Xoán Tourís, encargado de facer visuais e vídeo-proxección nos seus concertos. Dende logo que un proxecto tan interesante como diferente para a unha escena do rock galego que non para de medrar. Din eles: “DOEN non é música, DOEN non é vista, DOEN non é sentimentos, ... DOEN é unha banda que aposta por todo iso xunto e quere máis. Se o que buscades é innovación, eses somos nós.”

O Amijo da Peluquera

Coñecín a Marcos hai moitos anos naquelas inesquecibles festas da prehistoria de Mos: palcos construídos con cascallos de madeira e ramaxe dando sombra e abeiro cando a noite refrescaba. Furados na terra e cisternas cheas de auga para facer de pozas piscinas e combater así a calor dunha tarde de agosto no parque forestal da Penacova. E despois a xente, en taparrabos prehistóricos nunha pseudo realidade de clans, tribos e aquela, agora nostálxica, ausencia de teléfonos móviles, redes sociais e demais enredos destes tempos.

O caso é que agora, máis de dúas décadas despois, aquel Marcos artellador daquela prehistórica festa presenta un disco baixo o seudónimo de O Amijo da Peluquera. Escultor-canteiro e debuxante, defínese musicalmente coma un “cantautónomo” do rural. A rente é o título do traballo e pódelo atopar xa por todas as plataforma dixitais. Cancións acústicas, punk de pau ou pau de punk, letras cargadas de retranca e reminiscencias aos clásicos do xénero, dende o enorme Leo I Arremecághona ate o xigante Billy Bragg, e polo medio o que queirades.

Cantigas, algunhas adaptadas para tocar con guitarra acústica, daquel “conjunto”(como dicían os vellos) do que el formou parte na década dos 90. chamado Enemijos do Barbeiro. Cancións de autor rabudas pero de factura amable que te van facer sorrir e pasalo ben pero tamén rabear unha miga. Cancións como “Seica-disc”, “O fantasma”, “Tonight”, “Isto é un bidón” ou “Onde pisa o boi” falan de ruralidade, de orgullo de clase, de terra e, se me apuras, de certas leccións de antropoloxía enxebre en tempos desta globalización tan “achicante” e tan culturalmente terrorífica.

O Amijo da Peluquera a ela non lle dá un peso a gañar, mais a nós regálanos unhas voltas de anti-repugnancia deixándonos clara esa teoría tan auténtica dos que non precisan nada máis que unha leiriña para plantar e un fouciño para cortar as malas herbas, declarándose, para ben ou para mal, uns aldeáns que nin queren nin van marchar do rural. Rock do agro con retranca e sentidiño para un ecosistema rural que agoniza baixo as poutas da globalización. Xente desa da que se lles dás a escoller un billete a New York, eles prefiren ir a pé por onde pisa o boi. Nós tamén.