Orixinal poemario

Eduardo Estévez ofrece este curioso produto interdisciplinar que é Venecia abandonada. Ademais do poemario temos un CD no que interpretan unha serie de temas o grupo 1500 formado por Belén Bermejo, Andrés Díaz, e Pablo Ruibal.

O título é ben suxestivo e o que hai detrás del é a visión dunha persoa que percorre esta cidade dando información do que vai percibindo. Hai que dicir que esa cidade é unha Venecia posible. Isto é poesía, non unha guía turística. O primeiro que chama a atención desta cidade que pasa polos sentidos do eu lírico é que non ten habitantes. A relación entre el e a cidade é de completa soidade, non hai ruídos nin estímulos externos que perturben esta relación. Así hai posibilidade de dar unha visión do espazo-tempo lírico-filosófica baseada na contemplación. Todo semella suspenderse, Venecia é un ente parado nalgún lugar do tempo e queda como obxecto para a percepción íntima, fonda dos sentidos. Cada sección do libro ten un título que motiva a escusa para recrearse nalgún aspecto concreto da cidade aos ollos do viaxeiro filósofo. O libro é orixinal, chama a atención por ese concepto da percepción relacionada co tempo que semella por veces unha fotografía intensa e cargada de significado, sensacións, emocións e vivencias. Esas sensacións conéctaas ao final do poemario coa Compostela actual. Vai da Venecia do Renacemento á Compostela do S. XXI marcando paralelismos.

Formalmente é prosa poética. A disposición formal é distinta. Marca os versos co símbolo habitual da liña oblicua, mais coa particularidade de que neste caso non é preciso. Faino, entendemos, cunha intencionalidade visual, mais a cantidade de papel que queda en branco obríganos a pensar no Amazonas. Veleidade de poeta…