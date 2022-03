O tsunami, ou os inimigos da ciencia

Vanesa Sotelo, directora de escena, dramaturga e profesora, comenta no prólogo o impacto devastador que pode producir esta peza, de título O tsunami, coa que Marcos Abalde gañou o Premio Abrente na edición de 2020, e que publica Difusora de Letras, Artes e Ideas. Estamos ante un texto provocador polas cuestións que van abrollando aquí e acolá, e que conforman un bolo enorme de lama que mete medo pois ameaza con engulir as esperanzas, ao tempo que nos interpela e nos reclama tomar posición. Porque a Historia e a historia das vidas de todas e todos nós, como persoas e como comunidade, son as protagonistas finais dunha peza que dá conta do necesario para que as persoas lectoras poñan todo o que falta para conformar un mosaico horripilante. Unha peza profundamente política.

Comeza o texto cunha boca falando, e remata coa mesma boca. Bocas que falan, coma en Beckett, e van contando cousas, as máis das veces asumindo que hai orellas escoitando, e non persoas coa capacidade para analizar o que oen, par ler criticamente a realidade que se traslada. Continúa o texto coa peripecia de Nessie, coa súa historia de vida, a dun mozo de mala vida ao que un día se lle abren as portas da Política e de boas a primeiras, acaba convertido nun monstro, tido por benfeitor da patria, exemplo cívico que imitar. Velaí unha das primeiras formas de entender a idea do tsunami, en tanto a vida política, que está chamada a promover a convivencia na polis e á mellora permanente da propia polis, se ve ameazada por unha mareira de xentes alleas a esa idea central que atesoura a palabra á que Aristóteles dedicou un tratado exemplar, e que tantas veces semellan non ter o que nos piden a nós: sentidiño. Infelizmente, os que gobernan non son os más sabios entre os sabios, máis ben todo o contrario, e así nos vai.

Lago artificial

A boca que fala, a boca de Nessie, amais de contarnos os remendos atrapallados da súa vida, dá conta de como nunha vila galega se enche unha mina de auga para crear un lago artificial, e vai recreando diferentes situacións coa axuda dun Home con Traxe e dunha Muller con Traxe, que encarnan persoas diferentes. Todo iso en sete breves escenas escritas con moita ironía e sarcasmo, e cun humor acedo, agre, sórdido, para dar conta dos perigos que por veces agochan as solucións simples a problemas complexos, as que non consideran todas as variables posibles. Moi interesante esa idea do Traxe como símbolo definitorio da clase política, pois entre as persoas que a esa actividade se dedican semella prevalecer o principio de que todo o que hai que facer é trocar de vestimenta e poñer un bo traxe. Esquecen que “quod Salmantica non dat, indumenta non praestat”.

Ora ben, haberá mellor solución para volver utilizar o espazo dunha mina a ceo aberto, e xa cerrada, que enchela de auga e convertela nun lago? Así se fixo en As Pontes, pero tamén en Cerceda, dous enormes contedores de auga a un paso das rías de Coruña, Ferrol e Betanzos. Unha oportunidade de negocio se pensamos nas posibilidades de converter toda a contorna nun polo de atracción turística, e por aí abrolla outra desas formas simples de pensar que tantas veces anuncian pan para hoxe e fame para mañá. Defender que a economía dun país dependa do turismo supón renunciar a outras posibilidades, pero tamén abandonarse ás dinámicas do mercado do turismo, coas flutuacións que poden converter en páramo o que noutrora foi emporio. Tal acontece en países que non apostan polo coñecemento, pola investigación como motor de desenvolvemento, un eido no que España e Galicia van no furgón de cola de todos os indicadores de inversión en I+D+i, ou de I+i+C, se falamos de artes. Desde 1986 en que entramos na Comunidade Económica Europea, seguimos sendo rexión obxectivo número 1, e nada se fixo trocar unha situación na que tanto pesa un modelo produtivo asentado na dependencia exterior, na cultura da subvención comunitaria, no discurso pedichón. Así é cando problemas complexos se resolven mal, cando os miolos non están para o que terían que estar, cando a política se converte nun xogo de traxes, frases feitas, coches oficiais e poder. Modos de pensar, proceder e facer que este texto de Marcos Abalde denuncia con especial lucidez. Grazas.