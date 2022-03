O triunfo dun tirano privado

Debuta na narrativa de formato longo Llerena Perozo Porteiro, un piar máis nesa nova xeración de escritores e escritoras que non só contan historias que reflicten o que está sucedendo no más agochado da democracia, senón que o fan con trazos frescos e sen concesións. Neste caso, Pérez Historia dun triunfo achéganos ao castelo que semella intocable dun home dominador e violento coas mulleres. Tamén violador, mesmo coa súa esposa. A vida dun home que aprendera de neno o que practicaría no resto da súa vida, porque no seo familiar non coñecera mostras de afecto, cun pais que exerce a medicina e que malla na nai cada noite. E iso reprodúceo na súa vida adulta: o emprego da brutalidade para domear os seres máis queridos, especialmente a súa muller.

Nun relato lineal, aínda que con dúas partes contrapostas, a autora achéganos os primeiros andares dun personaxe, por veces chaiñas, pero que pouco a pouco se converte nun dos moitos membros do machismo más agresivo. Malia as súas inclinacións, chegará a ser un profesional da medicina dun grande prestixio. Na súa vida privada, agocha a outra faceta: a do sádico e violador mesmo da súa muller. O que compaxina con distinguidos clubs de prostitución nos que ninguén lle protesta contra a súa forma de tratar as mulleres. Pérez e Manuela, a súa esposa, son pois unha parella próspera a nivel social, pero, no máis oculto da familia a dinámica de opresión e violencia de Pérez permanece estable. A medida que a novela avanza o relato cobra un ritmo moito máis rápido e convértese nunha intriga na que se fraguará a vinganza. Mulleres do leste de Europa, traficadas e prostituídas, cun personaxe resolutorio, Hosa que, coa axuda doutras mulleres, farán que non quede impune tanta maldade. Xa que logo, relato de misoxinia violenta que a autora atribúe ao patriarcado.. Denuncia ao mesmo tempo da situación das mulleres prostituídas á forza que fican anuladas e sen capacidade de reacción. PEROZO POTEIRO, LL., Pérez.Historia dun triunfo, Galaxia, Vigo, 2021, PVP. 16,62€