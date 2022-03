Un novo contar

“Ti que chegas canda min e escribes o meu agora. Ti que fas das palabras melodías e vistes o vento co vaivén das túas mans. Ti que contas, cóntasme; eu que escoito, síntote. Nós que existimos na túa voz, no seu silencio, nos versos que xa nos percorreron e naqueloutros que non foron aínda escritos”, dixo o actor Xepe Casanova, no Primeiro Encontro Internacional de Contadores de Contos, en 1997: “Cando non contemos, tal vez xa non existiremos. Así pois, donas e cabaleiros, plantas, animais e cousas, benvidos ao maior espectáculo do mundo. Benvidos ao conto!”.

Organizouse desde o pub Atlántico en Santiago de Compostela, un referente da narración oral, e percorreu Galicia entre o 12 e o 25 de maio daquel ano. Era un evento pioneiro, que contou coa participación de narradores como Quico Cadaval, Cándido Pazó, Ana Miranda e Luis Bernal “Farruco”, e cunha amplia rede de colaboradores entre os que se atopaban Luis Tosar, Jorge Coira e o propio Casanova. Estábase a recuperar unha tradición esquecida ou foi o punto de partida de algo máis que novidoso? Os escenarios desposuíronse de calquera artificio e o silencio iluminou a ponte entre o narrador e o seu público.

Galicia estivo sempre moi ligada á oralidade na forma de contar as historias. Era a base da transmisión cultural que mantiña vivas as narracións míticas, as lendas e os contos, patrimonio intanxible dos nosos devanceiros; e noso, por conta da nosa herdanza. As cantigas medievais, galego-portuguesas, creadas por trobadores e cantadas polos xograres, divertían os pazegos ao tempo que deixaban unha pegada que chegaría ata os nosos días. Por suposto, a maneira de contar muda coa sociedade dun xeito inevitable e, despois de moito tempo no limiar da memoria, os anos 90 supuxeron o retorno desta tradición, que se adentrou no repertorio das industrias culturais. Tras aquel primeiro encontro, bares, pubs, bibliotecas, centros dedicados á arte e auditorios incorporaron a narración oral na súa programación habitual, non só como un entretemento para os máis cativos, senón tamén para un público adulto nun momento no que cada vez é máis importante escoitar.

Punto de encontro

Case trinta anos despois, en 2019 fundouse o Colectivo de Narración Oral Galega, íntimamente ligado ao programa da Rede de Bibliotecas de Galicia, “Ler conta moito”. É o primeiro grupo galego destas características, unha asociación que procura ser o punto de encontro para todos os narradores e narradoras, visibilizar a súa arte e mellorar as condicións do sector. Paula Carballeira é unha das personalidades máis destacadas da narración oral actual, autora do libro E continuaremos a contar, que publicou a editorial Atrevés no pasado ano 2021. Trátase dunha reflexión sobre a tradición oral galega, inmersa na actualidade e que amosa un pequeno espazo onde soan as palabras. Hoxe en día existen festivais dedicados a esta forma de expresión e aos seus novos modos de contar.

Nas últimas décadas, a formación nas técnicas da oralidade propiciou o coñecemento dos seus recursos. No 2013, a Área de Normalización Lingüística do Concello de Vigo creou o Centro de Interpretación da Oralidade (CIOV), onde se imparten cursos de regueifas, contadas, slam, rap e teatro de improvisación para o público en xeral. Tamén existen diferentes propostas como as Polafías, un proxecto da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, coordinado por Antonio Reigosa co propósito de pór en valor a literatura galega de tradición oral. A iniciativa, que comezou a súa andaina no 2007, recupera a expresión espontánea nas súas diferentes manifestacións: contos, chistes, sucesos e romances… O galego cobra, pola súa banda, un papel primordial na maioría dos encontros orais da comunidade, como lingua vehicular de Galicia. Este feito permítenos “establecer unha ponte coa tradición, a valoración da propia cultura e a contemporaneidade do diálogo intercultural”, como sinala Paula Carballeira no seu artigo publicado no nº 351 da revista teatral "Primer Acto".