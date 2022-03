Boniface Ofogo e Rebeca Luciani: isto é, escritor e ilustradora, aúnan os seus traballos para presentar na colección “Os contos do trasno“ de Kalandraka a súa adaptación dun conto tradicional africano no que os protagonistas son os animais. O formato de fábula permítelles aos lectores tirar unha ensinanza final e constatar que a tartaruga, ademais de ser o animal máis lonxevo, é o máis sabio ao conseguir salvar o reino animal da fame e da morte.

Segundo o conto, o comportamento humanizado dos animais haberá que procuralo no principio dos tempos no que vivían todos xuntos en harmonía ata que os homes, créndose superiores, decidiron gobernarse a si mesmos prescindindo dos outros iguais. Dende daquela uns e otros constituíronse en grupos diferentes a pesar de pertencer ao mesmo reino e os animais tiveron que apañarse para sobrevivir no seu medio: o que lles ofrecía a natureza, a auga e o descanso foron o seu sustento. O proceder dos humanos foi outro ben distinto e unha vez máis acredítase quen obra con máis cabeza.

Esta, como todas as fábulas, incentiva a reflexión nos cativos, xa que estimula o pensamento crítico, permite coñecer outras culturas ou mesmo certas relacións sociais, insinúa valores -ou contravalores- que permiten que estes textos , breves na maioría dos casos, acheguen pautas de comportamento que dende o punto de vista pedagóxico resultan moi sabedoiros: a transmisión, construción e reconstrución de coñecementos, a formación de actitudes e a posibilidade de poñer ao receptor en contacto con situacións que se aproximan á realidade promove reflexión sobre as relacións sociais e as súas consecuencias o que supón un valor engadido percibido xa dende a antigüidade con Esopo e Fedro que as empregaban como importante recurso literario.