'Drive My Car' de Ryûsuke Hamaguchi

Corría o ano de 1833 e ante o vello Katsushika Hokusai, autor da célebre A Grande Onda de Kanagawa, despregábase a extensa paisaxe da que, a partir daquel momento, pretendía comprendelo todo: a estrutura das aves, o movemento dos insectos, a coloración dos peixes e o modo preguiceiro de elevarse das flores. Pensaba que, se persistía no seu obxectivo, posibelmente despois de moito tempo a súa pincelada sería quen de reflectir a esencia, a divindade que habita en todas as cousas.

Catro séculos máis tarde, o 16 de decembro de 1978, nacía en Kanagawa outro artista disposto a arrancarlle á realidade o seu segredo. Ryûsuke Hamaguchi conmocionaba a critica e público dentro e fóra de Xapón coas súas “estampas en movemento”. Atrás ficaban os ukiyo-e coas ladeiras nevadas do monte Fuji e cos mares embravecidos de Hokusai. Diante de nós xurdía o ser humano como motor dunha nova maquinaria que ía revolucionar o noso modo de entender a imaxe. Happy Hour (2015) supuxo un desprazamento brutal dos eixos de atención aos que nos tiñan afeitos as outras producións cinematográficas. De súpeto, a voz adquiría textura, corpo, movíase con parsimonia -como unha personaxe máis- por entre os quedos contornos dos seus protagonistas. Xa non era necesario viaxar para estar noutro país, noutra realidade.

Drive My Car (2021) supón un paso adiante nesa procura do arrebato que produce a palabra liberada. A primeira parte, apenas un terzo do filme, conserva ese espírito benévolo e agradecido de producións anteriores. Escoitamos con interese os relatos eróticos de Oto (Reika Kirishima), a muller de Kafuku (estupendo Hidetoshi Nishijima), mentres fai o amor, observamos os esposos no seu vivir cotián. Todo está no lugar esperado. Nada nos distrae do percurso fílmico, tenro e sereno. Ela colabora como guionista nunha exitosa serie de televisión mentres que el compaxina os traballos de actor e director nunha compañía de teatro. Nela escoitamos a vida, nel contemplámola. O realizador desprega así os dous niveis cos que irá construíndo a súa obra. Por unha banda estaría o da “inconsistencia do relato” e, por outra, o da “robustez da imaxe”: Kafuku descobre que a súa muller lle é infiel porque el (e nós, os espectadores) a ve. Xerazade morre no momento mesmo en que xa non ten nada que contar. A feridora imaxe da súa infidelidade imposibilita a existencia de calquera outro relato. Mais o verdadeiro filme comeza precisamente tras o falecemento da esposa adúltera. A partir deste momento o seu discorrer introdúcenos nunha nova esfera: a da imposibilidade da memoria como mecanismo para entender certos feitos. O protagonista non logra superar a morte da súa dona, da que se sente responsábel (aquela noite chegou tarde a casa e xa nada se puido facer por ela). Sabe que, probabelmente, ela nunca apostou pola súa relación tanto coma el e, así e todo, non é capaz de xestionar o sentimento de culpabilidade. Un día, dous anos despois do terríbel incidente, recibe o encargo de dirixir unha adaptación da obra de Antón Chekhov, Tío Vania, en Hiroshima.

Para Kafuku a implicación neste proxecto supón unha dupla viaxe: unha real cara á cidade bautizada por “Little Boy” e outra espiritual, no interior dun Saab vermello conducido por Misaki Watari (a inefábel Tōko Miura). Os dous son seres perdidos (unha obsesión na obra de Hamaguchi) cuxo destino constitúe unha dolorosa incógnita. Con eles aceptamos o que somos ao tempo que nos esforzamos por chegar a ser outros.

Drive My Car fundamenta o seu relato na consciencia da perda, das sucesivas perdas coas que se sustenta a vida. Intuímos as voces dos ausentes contemplándose naquelas mesmas paisaxes en que o pintor Hokusai procuraba respostas. Como se no interior do seu alegato e das imaxes por el representadas latexase un estraño e revelador misticismo.