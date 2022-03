Castelao no exilio

O 21 de marzo de 1946, Castelao recibe o clablegrama de José Giral no que lle comunica que conta con el como ministro sen carteira para o seu segundo goberno. Afonso Daniel contenta, á súa vez, con outro de aceptación o día 22 e xa no 2 de abril, o presidente da República no exilio, Diego Martínez Barrio, asina o decreto do nomeamento: un feito que supuxo un gran trunfo político do galeguismo.

O 27 de xullo Castelao embarca no Campana rumbo a Marsella; a partir dese momento a actividade do rianxeiro no goberno, que se prolongou até o 27 de xaneiro de 1947 -cando Giral presentou a súa dimisión a Barrio-, caracterizouse por unha rexa defensa das institucións republicanas fronte aos prietistas -que buscaban o entendemento cos monárquicos-, e do federalismo, que defende en todos os textos políticos que escribe nese momento, entre os que salienta o Sempre en Galiza (1944) e, nos apuntamentos para o segundo tomo de Sempre en Galiza (1948), nos que defende a autonomía integral para Galicia nunha república federal española que integre a Portugal nunha confederación ibérica que se integre nos estados unidos europeos que se integren nunha unión mundial. Durante a súa etapa ministerial realiza o seu derradeiro debuxo no mes de xullo: un home tras a reixa dun cárcere, que deseña para unhas postais remitidas á ONU co texto: “Os povos de Hespaña están agradando pola xustiza que as democracias prometeron”.

Asemade, no tempo que permaneceu exiliado en Bos Aires (16 de xullo de 1940-7 de xaneiro de 1950), Castelao desenvolveu unha intensa actividade política e intelectual. Son estes os anos nos que se funda o Consello de Galicia, que se constituirá en Montevideo o 15 de novembro de 1944 baixo a presidencia de Castelao, logo de que crear a Xunta de Galicia como unha irmandade de emigrantes; son anos nos que asiste á sesión extraordinaria das Cortes extraordinarias celebradas en México o 9 de novembro de 1945, nas que se aproba definitivamente o Estatuto de Autonomía que o pobo galego votara o 28 de xuño de 1936; son anos nos que loita por constituír Galeuzca, un pacto xeral que represente os intereses comúns de Galicia, Euscadi e Cataluña, que terá unha efémera existencia.

Son tamén os anos nos que asistiu á estrea d’ Os vellos non deben namorarse, o 14 de agosto de 1941; á presentación do cadro A derradeira lección do mestre o 17 de agosto de 1945, en homenaxe a Bóveda; e á publicación da súa principal investigación en materia artística: As cruces de pedra na Galiza (1946). Anos que o historiador Miguel Anxo Seixas Seoane recolle nunha detallada crónica diaria da vida do rianxeiro no terceiro tomo de Castelao: construtor da nación (2021).