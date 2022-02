A Virxe do Leite entre nós

O 15 de xuño de 2020 un pescador atopou no río Sar unha escultura medieval que resultou ser unha obra precedente de Santa María de Conxo. A imaxe pódese contemplar desde hai poucos días no Museo das Peregrinacións e de Santiago despois de ser limpada e restaurada, un proceso que permitiu comprobar que a talla responde a un tipo medieval de longa circulación no noso país, a denominada como Virxe do Leite pola súa iconografía, amplamente espallada na época gótica.

O gótico coincide entre nós co momento de esplendor da lírica medieval galega e traerá unha reformulación do culto, coas imaxes nun primeiro plano, ese “figurar en pedra” que cita a Cantiga de Santa María de Afonso X número 29: “Deus x’as (imaxes da Virxe) quise figurar/ en pedra por nos mostrar/ que a ssa Madre onrra/ deven todas creaturas. En consecuencia a Virxe pasa a ser a centro da nova sensibilidade relixiosa e estética. Trátase dunha xeira na que, asemade, chegan a Galicia a oirdes mendicantes: franciscanos e dominicanos, no século XIII, que vai supor a consolidación dunha linguaxe gótica ben característica ao servizo de novos valores relixiosos e sociais. Alén diso, as novas devocións promovidas por estas ordes van pór o acento nos aspectos emotivos e afectivos da fe e marcarán un modelo de plasmación visual que subliñará os sentimentos humanos nas imaxes de Cristo e da Virxe, nesta altura omnispresentes en todas as igrexas e conventos.E cómpre lembrarmos aínda que a Baixa Idade Media é un momento en que unha transformación acusada das mentalidades, encamiñada cara a unha maior individualización, vai favorecer un conxunto de mudanzas relixiosas que afectan á visión da vida e á representación e culto das imaxes.

Son bastantes as imaxes que temos en Galicia que responden a esta representación. Importación francesa de inicios do século XIV é a bela Virxe do Leite (Museo de Pontevedra) que estivo no antigo Hospital de San Xoán de Deus da cidade do Lérez. É unha obra de requintada factura que procede do centro ou norte de Francia. Nesta imaxe María ofrece o peito nu, nunha acción que transcende o simple diálogo íntimo porque o presenta frontalmente cara o espectador, para que este se sentise convidado ao banquete. É un exemplo ben característico da iconografía mariana baixomedieval que enfatiza a sensualidade entre a Nai e o Fillo e incorpora o devoto á intima contemplación. Polo demais, este modelo iconográfico da Virxe aleitando o Meniño, tan repetido neste período, está en relación cunha espiritualidade que sitúa a Xesús como obxecto do ollar da Nai e acentúa o contacto entre ambos. O tema encóntrase en diferentes tipoloxías difundidas nos séculos XIII, XIV e XV, con exemplos como a da Claustra Nova da catedral de Ourense (s. XIII); Santa María de Salomé, Santiago (s. XIV); a Virxe dos Ollos Grandes da catedral de Lugo (s. XIV); a de Santa María de Oseira (s. XIV), a de San Pedro de Ansemil, Silleda (1341) ou a doada pola familia Núñez Sobrino ao Museo de Pontevedra, probabelmente de San Domingos de Pontevedra (ca. 1380). Neste ronsel está a Virxe do Leite de Santa María de Conxo, que o equipo de expertos implicado no proceso atribúe a un obradoiro ourensán de influencia burgalesa, responsable tamén da Virxe de Santa María de Salomé e do tímpano de San Fiz de Solovio, ambos en Santiago. Alén diso, sitúan a súa cronoloxía a principios do século XIV. A escultura recentemente restaurada está tallada en catro das súas cinco faces e representa a unha Virxe entronizada co Neno. A ambas as bandas da Virxe, sobre os seus ombreiros, descansan dous anxos termando dun botafumeiro ou incensario. Trátase dunha peza de case un metro de alto.

Na época de elaboración desta imaxe, o amor maternal, característico das imaxes da Virxe, vaise fusionar coa morte de Cristo nunha singular iconografía que desde Bohemia e Austria vai espallarse por toda Europa: a representación da Piedade, coa Virxe nova que ten entre os xeonllos o grande corpo morto do Fillo.

Exemplos realizados en Galicia veñen resultar a Piedade da igrexa de Santa María da Graza de Monterrei e a do templo de Nosa Señora da Mercé de Conxo (Santiago de Compostela), ambas datadas no século XV.

Tratamento restaurador

Tras a súa retirada do río, a Virxe de Santa María de Conxo foi levada ás dependencias do Museo das Peregrinacións, onde se investigou a importancia patrimonial deste achado ao tempo que se puxo en marcha un delicado proceso para garantir a súa conservación. Para iso, os especialistas decidiron que a figura ficase mergullada en auga co fin de controlaren os niveis fisicoquímicos que tiña no medio en que foi atopada en canto se levaba a cabo a limpeza da totalidade da superficie de vexetación e axentes biolóxicos aproveitando a súa humidade, tentando sempre a maior eficacia posíbel ao tempo que se minimizaba o risco de danar a figura.

O proxecto completouse coa creación dunha cápsula transparente que permitiu aclimatar a talla da Virxe de maneira controlada e gradual mediante o calendario establecido polos expertos para que a progresión na desecación se desenvolvese o máis suavemente posíble para non prexudicar a peza.