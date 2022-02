A tendencia é a cultura

A moda segue a ser neste 2022 unha das teimas máis relevantes do cotián tanto pola súa transcendencia económica coma filosófica. Entre as facianas do económico atopamos que as maiores fortunas proceden agora dese mundo cando antes pertencían ao da banca. Os dereitos laborais dos asalariados deslocalizados son sempre polémicos; a sustentabilidade dun sector especialmente contaminante e consumidor de auga constitúe unha prioridade. Mentres, entre os aspectos filosóficos destaca o da pulsión pola compra; isto é, a análise dos motivos principais que moven o consumo arestora cando todo semella indicar unha lixeireza nas nosas decisións. É dicir, semella actuarmos por razóns (máis volátiles) e caducas.

Nos tempos barrocos, cando as monarquías absolutistas gobernaban Europa e se comezou a contemplar un sistema da moda onde se creaba un patrón que era seguido polo grupo -para, pasado o tempo, cambialo sen máis razón que a emoción do troco-, a tendencia viña propiciada polo poder; isto é, os motivos para levar perruca ou non; para vestir diamantes ou perlas; para ter encaixes ou talóns nos zapatos... todo enamaba da decisión do rei. Xa na xeira de de As vodas de Fígaro de Beaumarchais ou da ópera homoníma de Mozart, logo dos reis e raíñas, majos e majas de Goya... a tendencia foi fixada polas cuestións sociais ou políticas. Xa que logo, levar un vestido camiseiro ou unha perruca de pisos de queixóns tiña unha significación de acordo co antigo ou co novo rexíme; vestir con pantalón ou con bombachos determinaba asemade ser un revolucionario progresista fronte a militar nas hoestes reaccionarias; levar moda castiza con mantilla, casquete de madroñas, chaqueta de tourear, vasquiña de cores fronte ao vestir neoclásico á francesa constituía una posición ideolóxica. Mais había sobre todo unha novidade de mestura social entre aristocracia e pobo que, dende a Declaración de Dereitos do Home e o Cidadán, cambia para sempre: todos poden penetrar en todos os grupos, mesmo casar no que se chamaba desigual.

No tempo dos individualismos e propostas libres, froito da fervenza do xenio entre as dúas grandes guerras -e tamén despois até chegar ao postmodernismo-, as causas para os trocos de estilos ou as tendencias e modas viñan dunha menciñeira mestura de talento e contexto socioeconómico: cando hai procura de comodidade, aparece o talento de Poiret; cando houbo desexo de elegancia ilimitada, aparece o interese por Schiaparelli ou Balmain; cando se buscou modernidade aínda elegante, gustaban Givenchy ou Paco Rabanne; aínda dende o punk chega Vivienne Westwood e dende o sexo, Calvin Klein ou Tom Ford. É dicir, propostas oportunas para os desexos latentes dos consumidores.

Arribados aos tempos da Internet – e por causa da saturación de imaxes coas que conta o consumidor á canda da madurez intelectual das sociedades- o ritmo para a tendencia de gustos vén marcado pola cultura; cultura en global. Así cando no ano 2019 o creador multidisciplinar Virgil Abloh foi contratado para deseñar a colección de home de Louis Vuitton, non soamente se contratou un novo director artístico con gran talento senón que se deu entrada á flexible e maleable cultura do hip hop no ríxido ambiente da alta costura e do luxo. Asemade poñíase en valor o movemento black lives matter, pois Abloh era afroamericano de pais inmigrantes de Ghana en Estados Unidos. Ao tempo, dábase paso á arte contemporánea, levando arte/moda ao museo, da man de Abloh, convertendo o obxecto máis popular -como son as sneackers ou zapatillas de deporte- no obxecto cool máis emblemático e valorado. Ademais, as referencias pop se convertéronse en paradigma; as modelos e os modelos aparecen mesturados, orientais, afroamericanos, occidentais... todos xuntos. O mago de Oz é unha referencia cultural; Duchamp é citado decote; o barroco de Caravaggio ten cabida nunha carrapucha de algodón; os deseños de mediados de século de Jean Prouvé e outros deveñen en obxectos cercanos. En fin, o novo mundo de Virgil Abloh está aquí e procura que, co deseño de por medio, o mundo deveña mellor.

Saint Laurent e os artistas

Na tempada de inverno de 2022 estáse a celebrar unha inmersión das creacións de Yves Saint Laurent nos museos de París. Así, no Museo Nacional de Arte Moderna preséntanse os modelos do mestre da costura xunto co gran lenzo da creación da luz de Raoul Duffy; aparecen asemade as capas de recortes de tecidos ao pé dos murais de Matisse, que os inspiraba. No Pompidou comparecen as colección pop e Mondrian; no Pierre Bergé tamén se aprecian fermosos brocados e traxes xastre de día. Xa no Louvre, no museo d´Orsay e mais no museo Picasso imos atopar creacións do xenio Yves: a paixón por Proust determinou, ao cabo, que crease o “baile Proust” para os baróns de Rothschild.

Tamén Picasso foi moi inspirador para Yves Saint Laurent, creando deste xeito a colección homónima e mais a colección dos Ballets Russes a partir da memoria involuntaria que tiña das pinturas e esculturas do xenio malagueño. Pierre Bonnard, Vincent Van Gogh e outros singulares creadores foron, en fin, inspiración para o grande modisto, quen artellou modas a partir deles. Divulgador dos dereitos do women´s liberation -creando traxes máis cómodos e dinámicos- Saint Lorent foi, daquela, todo un visionario da nova era das tendencias sobre o niño da cultura.