O pasado no presente

Afonso Henriques tivo aquí o seu berce; trátase do primeiro rei de Portugal que fixo de Guimarães a primeira capital do país. Esta cidade, Patrimonio da Humanidade, suma aos seus varios premios o do seu castelo, recoñecido como unha das Sete Maravilhas de Portugal, cunha orixe que se remonta ao século X. Todo isto e moito máis é o que se pode saber visitanto a Casa da Memória, un centro de interpretación e coñecemento a través dun percorrido polo tempo no que non faltan as experiencias sensoriais. Inaugurado hai seis anos, é tamén un dos museos máis recentes de Guimarães.

Ademais da súa longa historia, o territorio vimaranense tivo unha identidade industrial ligada ao téxtil, ao calzado, á coiteleiria, aos curtidos e tamén aos plásticos, e aquí entra a actividade da antiga fábrica Pátria, en cuxa sede rehabilitada se atopa o novo museo. Durante o século XX foi centro de elaboración de xoguetes, peites e outros elementos feitos con ese material. Pechada desde había anos, a fábrica, baixo o proxecto de Miguel Guedes e Carlos Melo Dias, foi reconvertida na actual Casa da Memória.

O edificio funciona simultaneamente como espazo de preservación da herdanza cultural da cidade e como núcleo de produción creativa en pleno centro urbano. A exposición permanente, chamada “Território e Comunidade”, está dividida en sete seccións que van desde a Prehistoria e mais os primeiros asentamentos deica curiosidades sobre o pobo vimaranense, o Centro Histórico recoñecido pola Unesco, a industrialización, a vida nas poboacións rurais, as tradicións ou o deporte, entre outros aspectos. O percorrido realízase a través de diferentes espazos: a Nave do Território, a da Comunidade, a Casa do Pátio e a Sala do Repositório. É un traxecto polo concello e as súas tradicións no que se poden atopar a espada de Afonso Henriques, un estudo de cinema con películas sobre Guimarães, un xogo interactivo que permite alterar a paisaxe urbana ou as as centenarias Festas Nicolinas. Tales constituén, pois, algúns dos motivos de interese que ocupan as dúas naves da antiga fábrica, na que caben os tempos modernos para saber que os tecidos sintéticos e a tecnoloxía punta permitiron alumar novos produtos e marcas innovadoras a través de empresas vimaranenses envorcadas na fabricación de calzado ou en garrafas de gas. Unha escultura en ferro da Senhora da Oliveira, o recordo do típico casal minhoto ou documentos e fotos antigas integran igualmente esta viaxe polo tempo.

A Casa da Memória propón unha área na que se poden comparar imaxes, coñecer mitos, lendas ou proxectos antigos por concretar, como a construción da segunda torre da Basílica do Toural. Doutra banda, lémbrase a hipotética existencia de petróleo na avenida do mesmo nome, e como sería hoxe a principal arteria da cidade –Toural–se os pozos para comprobar a extensión do xacemento fosen cavados.

Inaugurada o 25 de abril de 2016, a Casa da Memória foi proxectada para converterse en lugar de encontro, participación e reflexión sobre as raíces, tradicións e cultura dun pobo. E ademais de memorias, o museo é un centro dinámico de exposicións temporais, obradoiros ou conferencias. Entre os próximos proxectos, nos que se busca sempre que participe a comunidade, atópase o “Selva Coragem”, que envolverá o espazo con plantas. Quen o desexe, pode levar un ser vexetal co que conviva ata o museo, e a partir de todas as especies reunidas construirase unha bioinstalación que se transformará nunha pequena selva colaborativa, nunha mirada verde ao espazo transformado. Será durante o mes de marzo.

Actividades todo o ano

O 25 de abril, día no que o museo cumpre seis anos, está reservada unha programación que inclúe música, experiencias, saberes e sabores. Tamén haberá obradoiros durante a Semana Santa, e ao longo de todo o ano realízanse os “Sonhos de Bolso”, iniciativa na que se aprenden técnicas de impresión e de estampaxe de tecidos, en honra á tradición e mais os bordados de Guimarães.

Hai máis opcións como a aprendizaxe de cerámica e de artesanía na que o concello tivo un papel importante. Nesta actividade apréndese a moldear e cocer pequenas pezas. Mostras de teatro, conferencias ou concertos forman parte así mesmo deste espazo multidisciplinar. E a exposición permanente segue crecendo porque o centro convida os vimaranenses desde a súa apertura a rebuscar en baúis e faiados obxectos antigos e históricos que sirvan para profundar máis na memoria da cidade e os seus habitantes.

Moi preto da Casa da Memória está o centro histórico, declarado Patrimonio da Humanidade, con edificios como o convento de Santa Clara, a Casa do Arco, a Praça de Santiago ou o antigo Concello, construído na época de Xoán I de Portugal, a fins do século XIV, con diversas reformas non tempo. Hoxe é un museo de arte. A cidade de Guimarães naceu ao redor da Praça da Oliveira, onde se atopa a igrexa do mesmo nome e o Museo Alberto Sampaio.