Racionalismo e materialismo ilustrado

Un dos monumentos intelectuais máis relevantes do Século das Luces é a edición da Encyclopédie (1751-1772) a cargo de Diderot e d’Alambert, que serviu como vía de expresión do racionalismo e do materialismo francés do século XVIII, do que o principal representante foi o barón d’Holbach. Por outra banda, neste contexto ilustrado, xorden as primeiras expresión do pensamento feminista, abolicionista e socialista.

A Encyclopédie e o pensamento ilustrado: A Encyclopédie reúne e difunde, cunha clara intencionalidade didáctica, os coñecementos acumulados pola sociedade occidental até ese momento; neste sentido, os enciclopedistas, guiados pola razón e animados pola liberdade de expresión, o coñecemento científico do mundo e a tolerancia relixiosa, expuxeron, ao longo das máis de 72000 entradas reunidas en dezasete volumes de texto e oce volumes de láminas, o pensamento ilustrado e a ideoloxía da nacente burguesía francesa, principalmente laicista e pragmático.

A vocación universalista da Encyclopédie reflíctese nalgúns aspectos definitorios do proxecto, como son a obxectividade dos contidos, esencialmente científicos e técnicos, ou o emprego dunha linguaxe clara e unha exposición didáctica dos contidos, apoiada en ilustracións. A intención era chegar a todos os públicos -alfabetizados, sobreenténdese-, non só ás elites; neste sentido, a obra estaba dirixida fundamentalmente á burguesía ilustrada, que non atopaba interesante o saber que se difundía nos ambientes aristocráticos. Neste sentido, a filosofía subxacente a este proxecto é a propia do pensamento burgués: a defensa da idea do progreso das sociedades humanas, a defensa da idea da felicidade como obxectivo do bo goberno e o coñecemento científico da natureza como fundamento do desenvolvemento humano, razón pola que defenden un espírito científico e crítico ante os saberes adquiridos tradicionais. Precisamente como consecuencia deste espírito crítico, nas páxinas da Encyclopédie atópase unha denuncia da monarquía absoluta e unha defensa do parlamentarismo; unha crítica da Inquisición, do clero e da fe e unha defensa dun deísmo que sostiña a existencia de Deus sen a necesidade dun igrexa controlada por sacerdotes; unha condena do escravismo e unha defensa da “igualdade” humana e dos dereitos inherentes aos “homes”; unha defensa do desenvolvemento económico como fonte do benestar e da felicidades dos pobos...

O pensamento materialista francés: O materialismo ilustrado francés é un materialismo mecanicista que se apoia no coñecemento científico, polo que está moi estendido entre os científicos do momento. Dende un punto de vista filosófico defenden, no ámbito da cosmoloxía, a unidade material do mundo e a formado por un conxunto infinito de átomos que se moven nun espazo baleiro infinito, como xa anticipara Lucrecio en Rerum natura (s. I a.C.); así mesmo, no ámbito da psicoloxía sosteñen, fundamentalmente La Mettrie, autor dunha obra titulada O home máquina (1747), que a materia é capaz de pensar por si mesmo, neste sentido, o cerebro é unha máquina físico-química capaz de producir pensamento e emocións a partir das percepcións do mundo exterior.

Os principais pensadores materialistas difundiron o seu pensamento en lingua francesa -o latín deixa de ser a lingua de difusión do pensamento filosófico e científico con estes autores-, en forma de textos -polo xeral panfletos e artigos, así como en dicionarios e na Encyclopédie-, accesibles a un público amplo. Velaí están, como exemplo, Sobre a interpretación da natureza (1751), de Diderot, Do espírito (1758), de Helvétius, ou o Sistema da natureza (1770), do barón de Holbach.

Un caso singular é o que protagoniza o abade Meslier, párroco de Étrépigny morto no ano 1729 e autor dunha vasta obra que permaneceu inédita até 1762, cando Voltaire fixo público un extracto dos seus Pensamentos, nos que presenta “demostracións claras e evidentes da vaidade e falsidade de todas as divindades e todas as relixións do mundo” expondo os fundamentos da inexistencia de Deus, polo que se considera a ese como o texto fundacional do ateísmo e do anticlericalismo moderno.