Proxecto Maraca

Doce menos dez da mañá. A luz do día ilumina as empedradas rúas de Churruca, zona de “marcha” na urbe viguesa. Tamén, “barrio das artes.” Diríxome ao número 13 da rúa Cervantes para descubrir a Galería Maraca, o novo espazo expositivo que abriu as súas portas o pasado mes de decembro da man do coñecido estudo de deseño gráfico e ilustración, Chachachá. Chamo ao intercomunicador, están a esperarme. O cheiro a madeira nas escaleiras, a arquitectura gastada da cidade vella e dous pisos de vestixios no tempo condúcenme cara ás últimas tendencias de “a ilustración, os libros, o deseño e outras cousas de molar”. Algo diferente escóndese aquí.

“A arte contemporánea está moi pensada para especialistas da arte contemporánea”, comenta Raúl Bermúdez. É o director de arte en Chachachá Studio, a revista Dot Galicia e o comisario da galería. “Con todo, a ilustración é moito máis accesible para calquera espectador, xa que o seu compoñente estético é moi potente e a súa lectura máis directa”. Aínda así, non son moitos os espazos nos que podemos atopala e menos en Galicia onde, ata agora, non había un sitio centrado exclusivamente nela. “Dende os últimos dez anos ou así”, prosegue, “estase a producir un cambio polo cal os ilustradores pasan de ser o apoio gráfico dun texto a todo o contrario. En moitos casos, o peso agora teno o ilustrador e o apoio faino o texto”. Canto ás novas tendencias da ilustración sostén que “o presente xa é dixital” e que é moi difícil saber cando algo o é e cando non.

Amplo fondo de artistas

A galería procura facilitar o acceso ás tendencias que, polo xeral, non teñen unha gran recepción nos espazos convencionais. Así, conta cun amplo fondo de ilustradores, entre os que se atopan obras de Jorge Alderete, “un dos pesos pesados do lowbrow latino” ou Sergio Mora, gañador dun Grammy latino polo deseño dun disco. Tamén hai obras de Mar Malota, coñecida pola súa ilustración infantil e editorial que, como conta Raúl Bermúdez, nunca vira expostos os seus traballos. “Hai moitas redes sociais e moitas cousas, pero non hai lugares para velo en directo”, matiza. Ao mesmo tempo, amosa o seu interese por dar visibilidade aos talentos emerxentes de Galicia, que achegan diferentes perspectivas ao mundo da arte.

“Nótase o ambiente de creación. Estamos a vivir un momento a nivel mundial de revolución en moitos sentidos, desde o comercio ata a ecoloxía ou o amor”, sinala Bermúdez, “non sei se foi a pandemia, a saciedade ou que, pero hai algo que fixo click e de súpeto xorden mil maneiras distintas de ver o que antes estaba establecidísimo. Creo que iso tamén se reflicte na necesidade da xente, no eido cultural, de facer cousas e recibilas”. Nesta esfera de efervescencia creativa, o Concello impulsou o ano pasado o proxecto “Churruca Barrio das Artes”, co que tentou abrir este epicentro da “Movida” dos 80 á arte urbana. Con todo, o comisario tamén sinala o carácter endogámico do consumo cultural: “A xente que vén ao que se fai, é tamén a mesma que fai outras cousas. O bo sería poder saír de aí”, e a necesidade de empregar máis recursos en difusión e produción.

Entre a programación de música en directo e outras actividades habituais do barrio, a Galería Maraca xorde coa idea de abrir paso a unha nova exposición cada mes e medio, aproximadamente. Así, o venres 25 de febreiro, acompañada dunha sesión vermú en Churruca, inaugúrase Cara B, mostra na que poderemos descubrir dous músicos de rock and roll galegos, na súa versión menos coñecida: a de ilustradores e deseñadores. Trátase de Diego de la Iglesia, batería do grupo pontevedrés Thee Blind Crows e ex-Terbutalina, e Rubén Suárez, á fronte de The Family Folks. Do mesmo xeito, o 25 de marzo arrancará unha mostra sobre o estudo catalán Error Design, coñecido polos seus carteis para concertos de grupos como Black Keys ou Arcade Fire; exposición que xa visitou China e Barcelona hai poucas semanas para presentar o seu libro recopilatorio 20 anos de Error Design.

A Galería Maraca ábrenos as portas ao carácter máis persoal da creatividade: “Gústanos a idea do especial, do único”. Trátase de algo que emana das súas paredes, da arquitectura gastada da cidade vella e das empedradas rúas de Churruca, que agora acubillan tamén a ilustración.