Para o teu lume

O Día das Letras Galegas 2021 para Xela Arias é como a cidade de Vigo, que non remata nunca. Unha boa mostra disto é a publicación destas Cancións, que nos chegou en novembro do pasado ano para poñerlle o ramo a unha celebración que teima en continuar e que anuncia tamén a súa persistencia no documental A unidade componse da desorde que está a realizar Bruno Arias, sobriño da autora.

Este libro contén as letras que Xela Arias, tendo xa publicado Denuncia do equilibrio (1986), escribiu para o grupo vigués de rock Desertores na segunda metade da década dos oitenta. Son letras nas que albiscamos elementos sobre os que a poeta volvería e faría medrar na súa poesía: Y si me ordeno / Para tu fuego / Me quemo por dentro. Ademais, Arias xa coñecía ben os ritmos transgresores, experimentais e ao mesmo tempo populares porque ela é a poeta que dixo sentirse “moitísimo máis influída polo mundo do rock ’n’ roll que polo dos poetas galegos” e que, de poder escoller unha reencarnación, sería “sen dúbida” a de “Lou Reed en feminino”.

Neste volume inclúese a versión orixinal das letras en castelán e mais unha versión en galego realizada por Teresa Cuíñas que tamén asina un limiar colosal que desentraña non só a relación de Xela coa música e coa movida viguesa, senón que fai, asemade, un repaso por algunhas das principais reflexións que se realizaron no ano Xela Arias. Un prólogo que, en si mesmo, ten un enorme valor historiográfico e que podería publicarse exento. Non debera perderse de vista. O libro tamén conta cun CD coa gravación das cancións. En definitiva, un artefacto que pecha un ciclo de reivindicación de Xela Arias que, na realidade, xa vai estar sempre aberto.

ARIAS, Xela, Cancións, Xerais, Vigo, 2021, PVP. 14,15E