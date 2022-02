Intensidade das metáforas

Sae á luz a nova proposta da autora interdisciplinar e hiperactiva, Rosalía Fernández Rial. Coñecida como prosista e, sobre todo, como poeta, a conexión entre diferentes manifestacións artísticas é o selo de identidade dunha creadora inqueda e sempre atenta a novas posibilidades entre disciplinas.De feito, neste Desnortada, ademais do texto parece un CD con varios poemas musicados por María Álvarez Santiago. A voz é a da propia poeta.

Este poemario é un poemario de amor. Talmente. Agora ben, hai que facer consideración necesaria arredor como se desenvolve esa poesía amorosa. Non debe o lector pensar que por ser tema por antonomasia na lírica de sempre, a autora cae en ortodoxias máis que exploradas. O verdadeiramente interesante é como afronta esta liña temática. Eis o principal valor do texto.

Cada unha das sección do libro está iniciada con algunha sentenza chea de sabedoría popular dun mariñeiro de Muxía. O vento, o tempo meteorolóxico é un dos elementos simbólicos aos que se acolle para artellar cada unha desas partes. É por iso que, vemos unha intensidade enorme nas metáforas, nas imaxes, no desenvolvemento formal e estilístico dos poemas. Se a iso lle engadimos un ritmo acelerado facilitado polos versos en arte menor, atopámonos cun estoupido, cunha poesía amorosa que destila ansia viva para o lector desbordado. Coidamos, pola contra, que cando a poeta decide irse ao verso longo, propicio para ritmos máis pausados e calmos, a poesía renxe por non encaixar aí a forza sensorial, vital e mesmo sensual, traxectoria real para a poética da autora.

En canto ao tratamento conceptual hai abalo-devalo entre a mitificación e a desmitificación da realidade amatoria. Dende poemas nos que a paixón e o amor o enchen todo ata tratamentos nos que se evoca experiencias non moi gratificantes, máis propias de relación tóxicas. Coidamos que é un acerto. Os reproches entre os namorados, a falta de comprensión e posterior reconciliación implícita son parte das relación humanas. A poeta non queda coa nube rosa chea de azucre na que sería moi fácil caer na poesía destas características. Esa desmitificación ou simple evocación dunhas experiencias ou realidades presentes na vida fan esta obra máis crible, verosímil. En fin, boa poesía dunha autora que se vai facendo veterana, consolidada dentro do sistema literario do País.

FERNÁNDEZ RIAL, Rosalía, Desnortada, Espiral Maior, A Coruña, 2021, PVP. 20€