Co 'underground' de noso

Semente de Berrar é o título dun documental que pretende dar luz sobre o movemento underground e musical do país galego, e que xermolou e medrou de xeito paralelo a aquel inicio da chamada movida viguesa de hai agora catro décadas. E xorde, daquela, con todo o ánimo de reflectir a música e mais a contracultura dun movemento que latexou, case sempre, fóra dos circuítos máis comerciais nos últimos corenta anos e con feixes de melodías, existencialismo punk, moito “Do It Yourself”, industrias musicais que pasaban de esguello e unha aposta clara pola independencia e os vieiros alternativos: corenta anos de subculturas urbanas e tamén rurais, de rebeldía, moito talento e tamén festa. Corenta anos de precariedade laboral e loita obreira e social que quedaron rexistradas en moitas letras, moitas cancións e cunha mirada e xeito de entender o mundo tan particular como vizoso canto a número de proxectos que naceron e deixaron semente para moito do que despois aconteceu na nosa escena.

O documental naceu desde a autoxestión cunha campaña de micromecenado nunha web en internet e cun equipo de xente capitaneada por Iago Santás, agora mestre e sempre vinculado á publicacións e fanzines independentes. Mais de cincocentos mecenas repartidos entre particulares, colectivos e empresas fixeron posible un traballo no que deixan a súa perspectiva do asunto xente como Julián Hernández (Siniestro Total), Sime (Keltoi), Pereiro (Radio Océano), Os Skacha, Sakarmento, Los Cafres, Tiro na Testa, Suso Soak, Bala, Chimi Bartolo, Alberte Lixo Urbano, Mikel Eskizofrenia ou Pili Dios (Desvirgheitors) e así ata corenta voces e corenta maneiras de entendelo, de vivilo e de recordalo. Contoume Santás que a idea de facelo vén da necesidade de rexistrar algo que non estaba documentado e que tivera varios intentos, dende o mundo editorial, de facer un libro onde contalo. Porén, o propio Santás veu finalmente no formato audiovisual unha maneira máis directa e orgánica de contar a historia de toda esa realidade musical máis achegada á rúa, á vida, á política e ao latexo social dun tempo. Punk e subxéneros que naceron del e a súa cronoloxía no país.

Estamos, pois, diante dun traballo documental que se fai imprescindible para calquera que queira saber o que se coceu na nosa escena moito máis aló do que os medios deixaron entrar nas sús grellas e, sobre todo, perante dunha posta en valor da poética social de todo un tempo que forxou os seus cimentos nunha ampla realidade de amizade, zonas comúns, colectivos sociais, bares e pubs, fanzines e fíos que coseron moito do que aconteceu e continúa a acontecer nunha parte indispensable da nosa música a día de hoxe. Semente de Berrar conforma unha panorámica fermosa e altamente necesaria para todos aqueles que pensamos no rock como etiqueta nai e nun país no que pasaron tantas cousas das que case nunca nos enteiramos. Grupos que teceron sinerxias e abriron camiños dende a independencia máis honesta e que inventaron e fixeron o seu camiño derrubando moitas cancelas para que a día de hoxe esteamos onde estamos a pesar do aínda escaso apoio mediático.

De momento está a proxectarse nunha xira por diversas vilas do país e, unha vez que cada mecenas teña a súa copia do documental, prometen liberalo polas plataformas de internet. Estade atentos e non perdades a ocasión de coñecer esa parte do universo contracultural de toda unha xeración e todos os ecos que aínda resoan a día de hoxe, incluso con moitas daquelas propostas aínda en activo. Se unha das peores enfermidades do noso tempo é o esquecemento, Semente de Berrar resulta ser un bo xarope para poñer moitas cousas no seu sitio.