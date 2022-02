Comentamos hoxe outra novela curta publicada por Hugin e Munin, como de costume escollida con acerto; ademais, a tradución do grego, de Alfonso Blanco, necesariamente boa, gañou o III Premio Realia de Tradución Literaria. Trátase de As consecuencias da vella historia, de Georgios Viziinos, publicada en 1884, na revista Aleteia.

Viziinos (1849-1896) foi tamén poeta, e o feito de publicar naquela revista condicionou a medida das súas narracións, moi ben adaptadas ás circunstancias, innovadoras e costumistas, polas que chegou a ser considerado un dos principais representantes da moderna literatura grega, e de notable influencia nos escritores que o sucederon, e, de feito, a crítica tradicional considérao o introdutor do relato costumista na literatura neohelénica a partir da publicación de O pecado da miña nai, en 1883. Tivo unha vida moi axitada e convulsa, infeliz e desgrazada, con notables altibaixos: foi mozo, xastre, empresario arruinado, profesor de secundaria e de universidade, de nula constancia e marcada inestabilidade mental, o que o levou finalmente a ser internado nun psiquiátrico, onde morreu, non sen antes terse namorado dunha nena de catorce anos pola que tamén se volveu tolo (precisamente o tema desta novela: a tolemia por amor, pola paixón insatisfeita e o sufrimento psíquico e espiritual que produce, cos problemas engadidos de percepción da realidade e da propia personalidade).

O recoñecemento como grande e orixinal escritor chegoulle despois de morto, perdido parte do lastre que o afundía (a súa grande erudición e cultura, non ser nacionalista e militarista, e escribir nunha variante que non triunfou e quedou relegada). De lectura rápida, áxil e recomendable.

VIZIINOS, Georgios, As consecuencias da vella historia, Hugin e Munin, Santiago, 2021,PVP. 13,30€