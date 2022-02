“Arrieiros somos e no camiño nos encontraremos”; con esta frase aínda advertimos hoxe o ánimo de vinganza, anunciando a certeza de que o ofendido devolverá o agravio do que foi obxecto. De primeiras, seica foi acuñada polos arrieiros máis coñecidos, os da Magaratería, que antes da chegada do ferrocarril, comerciaban cos burgueses das cidades –nomeadamente Madrid– as teas que se manufacturaban en Galicia, obtendo con iso un beneficio cativo. O arrieiro era a “persoa que transportaba ou arreaba mercancías duns lugares a outros en animais de carga” (DRAG). Segundo Corominas (1984) esta voz “parece ser derivado directo de arre”, unha interxección utilizada para estimular as bestas e facer andar as cabalerías.

No ano 1752 o Catastro do Marqués de la Ensenada informa que na parroquia de Santa Mariña de Covelo, que atravesaba o camiño que unía Redondela co Ribeiro ourensán a través da Cañiza, había “catorce arrieros quettienen cavallerias y conducen enellas cargas de Pescado y otros Generos aqui en selas alquila para el Reino de Portogal”. O mapa do Bispado de Tui que Rosendo Amoedo debuxou uns anos máis tarde, 1766, permite observar con detalle a traza deste camiño de orixe medieval que permanecía activo durante o Antigo Réxime en forma dunha das “rutas del pescado” ás que se refire Ferreira Priegue (1988), de aí a abundancia de profesionais do transporte de mercadorías nesta e noutras freguesías, como estudou o profesor González Lopo (2008), quen probou que no concello de Covelo o 14,4% da poboación se dedicaba ao transporte de mercadorías, un oficio só superado polos labradores, que ocupaban ao 81,6% da poboación.

Á beira dos camiños máis concorridos situábanse as casas de postas, un tipo de construción tradicional específica vinculada á prestación de servizos aos arrieiros e viaxeiros. Este tipo de edificios alzábanse á beira dunha vía de comunicación principal (camiños reais e de posta maiormente, aínda que tamén existían moitos nos camiños secundarios de ferradura) e nelas ofrecíanse diferentes servizos: descanso de dilixencias, remuda de cabalerías e postillóns, aprovisionamento de comida e alimentos, aluguer de camas para pasar a noite, etc...Un exemplo de casa de postas ou correo é a que atopamos no camiño que nos ocupa no lugar do Galeón (Santa Mariña de Covelo), coa súa característica xanela-mostrador no piso terreo. O Catastro de Ensenada informa que neste lugar do Galeón vivía tamén (nesta mesma vivenda?) o arrieiro Antonio Vazquez Galion (sic), que ben puido tomar o seu segundo apelido do lugar no que residía.

A do Galeón non é a única casa de postas ou correo que atopamos á beira deste camiño histórico que atravesaba a Ponte de Cernadela, xa que no lugar do Ceo (Mondariz), onde esta famosa infraestrutura de cinco arcos atravesa o río Tea, existe outra casa coas mesmas características, se ben esta conta cun portalón monumental e coa xanela comercial (hoxe tapiada) separados da edificación principal.

Esta tipoloxía arquitectónica dotada de xanelas-mostrador documentámola noutros moitos camiños históricos do noso país, desde Pilarteiros (Santo André de Xeve, Pontevedra), no camiño que unía a cidade do Lérez coa Ponte de Pedre, ata a Ponte Taboada (Silleda), no Camiño Real a Santiago. Estes edificios, vinculados coa loxística do transporte, servían tamén para a entrega de cartas e paquetes, evitando así ter que abrir o portalón principal para recibilos ou entregalos

Con frecuencia as casas de postas, pousadas e vendas situábanse nos eixes nodais do camiño; isto é, nas principais vilas que atravesaba, nas proximidades das principais pontes e interseccións de camiños ou a certa distancia as unhas das outras, facilitando así a remuda dos animais de tiro, o descanso dos viaxeiros e a entrega e recollida de envíos. Lamentablemente, ningunha das casas de postas e correo que citamos teñen protección legal, polo que o risco de perda deste patrimonio é unha realidade.