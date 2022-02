Alén de Hollywood

A relación dos filmes candidatos aos Oscars anunciados a pasada semana vén de ratificar unha tendencia cada vez máis evidente: a presenza de películas de fala non inglesa alén da categoría do premio á mellor película internacional —antano denominada mellor película de fala non inglesa—, derrubando deste modo ese teito de cristal que impedía a producións non anglosaxoas aspirar aos galardóns máis importantes. Con Parasitos (2019) acadouse un fito inédito na historia dos Premios da Academia ao converterse a película surcoreana, dirixida por Bong Joon-ho, na primeira longametraxe de fala non inglesa en alzarse coa categoría de Mellor película (ademais de Mellor dirección e Mellor guión orixinal). Anos antes, The Artist (2011) xa se convertera no primeiro filme non anglosaxón —francés— en vencer na máxima categoría, malia que, neste caso, tratábase dunha longametraxe muda que unicamente contaba cun par de frases finais en inglés. Na mesma senda, aínda que con matices, podemos introducir Minari (2020), —nomeada a Mellor película e guión orixinal— dirixida polo estadounidense de orixe surcoreana Lee Isaac Chung, longametraxe de financiación norteamericana pero con forte raíz no país oriental, xa que narra na lingua natal a historia duns inmigrantes surcoreanos que intentan triunfar na América rural da década de 1980. Nesta última edición, e con posibilidades de que a súa presenza non sexa simplemente testemuñal, colouse con forza Drive My Car (2021) de Ryûsuke Hamaguchi, avalada por importantes premios e con serias posibilidades de disputar os galardóns das categorías máis importantes.

Non sabemos se esta sorte de apertura cara outras cinematografías dunha industria historicamente chauvinista como é Hollywood se debe aos efectos do globalismo cultural ou, por contra, a unha especie de reacción fronte ao nacionalismo reseso e excluínte que floreceu entre certos sectores da sociedade estadounidense na última década, culminada coa elección como presidente de Donald Trump en 2016. Non debemos esquecer que entre 2013 e 2018 os directores mexicanos —é dicir, naturais do país ameazado pola construción dun muro fronteirizo— Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu e Guillermo del Toro se repartiron cinco Oscars á Mellor dirección. O propio Donald Trump, nun mitin de campaña, clamou contra o premio outorgado en 2020 á fita surcoreana Parasitos, á vez que rogaba regresar ao cine clásico, citando como exemplo un filme racista e sudista como Gone With the Wind (1939).

Porén, sería simplificar en demasía as razóns desta mirada esóxena a cuestións unicamente políticas. A principios deste ano, o cineasta neoiorquino Martin Scorsese elaborou para a revista "Criterion" unha lista coas súas dez películas favoritas. Ningunha delas se trataba dunha película estadounidense. Scorsese poñía o foco das súas preferencias no cinema francés, xaponés, británico e, sobre todo, italiano. Certo é que, malia ser un dos directores máis aclamados no país das barras e as estrelas, a relación de Scorsese coa Academia non se caracterizou pola súa sintonía, en parte pola súa linguaxe renovadora no seo da industria, renovación que, como podemos deducir da lista publicada, é herdeira de filmografías alén das súas fronteiras.

Xa na década dos noventa, comeza a facerse explícita certa admiración cara cineastas doutras latitudes que, ata ese momento, unicamente podían transitar pola alfombra vermella para recibir o galardón da Mellor película de fala non inglesa. Así, nomes como Akira Kurosawa, Sophia Loren, Satyajit Ray, Federico Fellini ou Michelangelo Antonioni son pronunciados desde o escenario para recoller un premio honorífico por toda a súa traxectoria profesional.