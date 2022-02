A visión obxectiva de Pepe Cáccamo

Pepe Cáccamo (Vigo, 1950) presenta no Espazo Cubo de Vigo (Rúa Doutor Cadaval, 17 B) un conxunto de pezas moi representativas das súas preocupacións estéticas cun abano formal que vai desde o obxecto reutilizado e levemente manipulado até unha construción fortemente elaborada por medio de diversas pezas reutilizadas. E é que as estratexias discursivas en que se fundamenta a obra de Pepe Cáccamo están directamente vinculadas cos conceptos de base lingüística mais elabora as obras desde unha formulación plástica, claramente obxectual. Quer na elección dos materiais, quer no proceso de traballo, Cáccamo parte de cuestións ligadas ás circunstancias cotiás e á súa transformación, mostrando a posibilidade dunha intrepretación da realidade nun sentido semántico sempre aberto e renovado.

TÍTULO Visión obxectiva ARTISTA Pepe Cáccamo LUGAR Cubo, Rúa Doutor Cadaval, 17 B, Vigo. DATAS Até o 25 de febreiro

Con estes presupostos de partida, elabora as súas pezas de maneira enormemente suxestiva, e nelas as formas simples sempre ocupan un papel relevante. Un aspecto que singulariza algunhas das súas obras é precisamente a dialéctica fidelidade/alteración do obxecto reutilizado, arte que fica habitualmente subxacente en toda a súa produción. De por parte, todas as súas creacións nacen como construcións plásticas previamente coñecidas e reutilizadas, adoptando o espazo como elemento estrutural e de tensión, procurando un sentido que ilumine a peza. Estamos, polo tanto, perante un tipo arte que parte da idea da deconstrución da realidade e que consegue propiciar a reflexión sobre aspectos chave do sentido estético, fundamentalmente a relación entre pensamento e forma, co espazo e o obxecto reutilizado como territorio de debate e de tensión. Daquela, o traballo do artista galego desenvólvese no ámbito da imaxe, seguindo estratexias que teñen na espacialidade e na tensión os seus alicerces máis evidentes, aspecto que se pode enxergar na exposición actual, optando por evidenciar as posibilidades de asociacións mentais desde o social ao emocional e tendo como fío condutor a imaxe visual. O resultado de conxunto confórmase como parte dun argumento, dunha reflexión que quere mostrar a lectura visual dun artista que se enfrontan coa tradición artística e visual e cos modelos sociais desenvolvendo suxestións en que a investigación e o sentido crítico son determinantes, mais que destacan por esa visión “obxectiva”, no sentido de ligada ao obxecto, que o título da mostra suxire.

O carácter aberto e reflexivo das distintas pezas fai que poidamos como espectadores participar da creación procurando lecturas e asociacións propias. Son obras que presentan un abano de preocupacións que acaban por se configurar como un auténtico caleidoscopio dalgúns dos fenómenos do noso presente. A obra de Pepe Cáccamo, pois, permite evidenciarmos algúns dos camiños andados pola arte desde a asunción da cultura de masas como materia creativa, e como consecuencia a súa manipulación crítica da mesma, chegando en obras como as agora expostas á deconstrución do discurso por medio de obxectos que facilitan lecturas persoais. O artista fai que o seu traballo se configure como unha ollada intensa sobre a nosa sociedade, desde os seus aspectos máis banais e cotiáns até o que podriamos denominar “espazos de choque”. Neles o lingüístico ocupa un papel referencial, velaí títulos como “Exvoto de castidade”, “Miniatura da soidade”, “Ovocedario”, “Torre da melancolía”, “Quo vadis”; noutro sentido, non menos evidente, está a utilización de material atopado, que dota as obras dun novo sentido espacial e metafórico, funcionando o autor como unha especie de entomólogo do refugallo.