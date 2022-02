Sinxelo e ben desenvolvido

A obra do autor que nos ocupa hoxe viña claramente encamiñada dende principios da década pasada cara ao eido da narrativa, xénero no que, por certo, se manexa con dilixencia. É por iso que, dalgunha maneira, sorprende aos seus lectores este inesperado e arriscado cambio de xénero co que nos obsequia. Dende o estrañamento inicial polos preconceptos contraídos pasamos á sorpresa agradable. Consideramos que segue destacando como prosista, mais esta primeira incursión na lírica é defendible.

A proposta de Mario Caneiro é sinxela en forma e contido, pero ben desenvolvida, con solvencia, sen caer na tentación da poesía elevada, críptica e excesivamente ambiciosa. Sen chegar a ter un dominio do xénero como para ir por camiños non necesariamente dominados, esa sinxeleza axuda a que se mova con éxito sen que renxa a proposta que nos pon diante. Por todo isto, consideramos que Túnel de vento é un proxeto honesto, que se move nos límites que o fan crible, aceptable e asumible como obra literaria equilibrada nas súas ambicións e habelencias. Nesta obra atopamos pequenos poemas, curtos, algún de apenas dous tres versos, con ideas e pensamentos evidentes, normais, cotiáns. A sinxeleza na lingua e a forma facilita que o contido sexa ás veces xogos de palabras, reflexións alegres e evidentes que enseguidiña entran polos ollos chegando a provocar o sorriso do lector perante certas ocurrencias. A lingua, a forma e o contido son sincréticas. As unhas van coas outras perfectamente conectadas. Ese equilibrio ao que nos referíamos é o gran valor deste poemario. Non se espera nin máis nin menos do que hai. Non desentona. Por todo isto é polo que se fai unha lectura tan agradable e dinámica. Vemos como o lirismo pode combinarse co humor, a retranca e o pensamento dun eu lírico achegado a calquera de nós, sen distancias innecesarias. Dende logo, unha lectura recomendable sen facer ver a ninguén que estamos perante unha obra mestra ou algo así. Nin falta que lle fai. CANEIRO, Mario, Túnel de vento, Barbantesa, Cangas, 2021, PVP. 12€