Reflexión e racionalidade

O pensamento crítico constrúese avaliando a consistencia dos razoamentos que se expoñen acerca dun tema determinado ou dunha idea concreta, por iso, é preciso promover o coñecemento, tentar descubrir novos datos, argumentar postulados ou mesmo modificar ideas concibidas que se perpetúan e que, olladas dende outra perspectiva, se amosan quizais máis ricas e todo para que a reflexión sexa realmente crítica.

Pois ben, isto é o que sucede nos doce artigos que desta volta se presentan en A Trabe de Ouro, 118: un conxunto, daquela, de análises de situacións, feitos, obras, documentos e exposicións de auténtica calidade. As cuestións sobre a revolución chinesa, a posición dos intelectuais galegos ante a insurrección de Pascua e a guerra de liberación de Irlanda, o xénero e o suxeito en sete novelas escritas por mulleres na actualidade; as Acoutacións cunha apoloxía de Luís Soto, a crise multidimensional do capitalismo, a referencia ao histrionismo político e o populismo cultural de Xácome; o Texto de Sísifo no teletraballo; a publicación de Xosé María Lema sobre a defensa do galego ou a Crónica que presenta Méndez Ferrín como a homenaxe a Barreiro, ademais das noticias arredor do Museo Cabanillas, amosan un extraordinario rigor tanto na forma coma no contido.

Consciente e voluntariamente, a través da reflexión e mais da racionalidade á que nos leva o coñecemento, tentando unha interpretación da realidade fundamentada en argumentos lóxicos, respaldada con fontes confiables de datos, información e evidencias chegamos á conclusión de que comprometerse co pensamento crítico lévanos á independencia e, polo tanto, á innovación necesaria para superar atrancos e instalarse nas ás da verdade ou achegarse moito a ela.