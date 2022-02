De mudanzas e xinetes

A editorial inglesa de banda deseñada Shortbox publica as novas obras de dous autores galegos: Luis Yang (Madrid, 1993; pero criado na Coruña) e Xulia Vicente (Cariño, 1993). Shortbox é unha editorial independente fundada por Zainab Akhtar (Reino Unido, 1987) en 2016, que soa a onte pero que non o é, e que publicaba unha interesante selección de cómics –caixa– de forma trimestral. Iniciativa que cesou en xullo do ano pasado debido ao incremento dos prezos dos envíos, ocasionado en parte por culpa do Brexit.

Esta caixa enviábase a quen a compraba, sen necesidade de subscrición, e ofrecía unha selección sólida de historietas autoconclusivas, comisariada pola propia Zainab, que incluía todo tipo de xéneros, creando un espazo para voces novas, artistas contemporáneos e internacionais, con obras curtas que non interesaban a outro tipo de editoriais; non había “valor engadido” traducido en merchandising resultón, xa que existía unha consciencia plena e reivindicación do auténtico valor do que se ofrecía: pagas por ler cómics, recibes unha caixa chea de cómics; bos cómics. Unha vez publicada a caixa trimestral, os cómics incluídos podíanse adquirir individualmente a través da súa tenda online.

Na actualidade, manteñen este formato máis convencional, o da publicación directa de obras curtas. A partir de xaneiro, podemos atoparnos entre o seu catálogo dúas obras de autores galegos, publicadas en inglés e en castelán: Moving / Mudanza, de Luis Yang e I see a knight / La jinete me aguarda, de Xulia Vicente.

Mudanza é un cómic de corenta e catro páxinas en branco e negro que nos describe o proceso de cambio de casa de dúas mulleres. Todo transcorre nun lapso curto de tempo. A medida que a mudanza avanza, presenciamos as reticencias e dificultades que presenta esta transición ás protagonistas. Trátase, pois, dunha suxestiva e poética reflexión que funciona a varios niveis. Por unha banda, fala dos procesos de cambio, do difícil balance entre o que necesitamos e as expectativas que xeramos con respecto ao futuro fronte á carga emocional das cousas xa vividas, ás que nos aferramos: a violencia que supón romper co pasado. Por outro, é unha digresión visual arredor do medo, da seguridade perdida que obriga a dar pasos incertos. E todo iso envolvido nun estilo impecable e fluído, moi atmosférico, de liñas a tinta negra; unha historieta ambigua que deixa unha ampla marxe a diferentes interpretacións.

Luis Yang estudou bacharelato artístico na Coruña, graduouse en Belas Artes en Valencia e realizou un máster de Obra Gráfica en Betanzos. Ilustrador freelance, foi co-fundador dos fanzines Sacoponcho e Nimio, gañador do premio ao mellor fanzine no Salón de Barcelona de 2016 e publicado pola editorial La Cúpula. Colaborou coas súas historias curtas en numerosas publicacións colaborativas independentes de gran prestixio; entre elas están KUŠ!, Hoodoo Voodoo, Arròs Negre, Mañana ou Licor Café. Tamén deu o salto á animación dirixindo e animando o videoclip When I Grow Up da cantante estadounidense Yaeji.