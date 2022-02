Lingua e eternidade

Eternity, a nova entrega de Xosé Monteagudo, vén sumar un novo premio na traxectoria do escritor morañés que se estreara en 2002 coa súa novela As voces na noticia. Neste caso estamos diante do Premio de Narrativa Breve Repsol 2021, que achega o mundo da dixitalización ao tema da morte como un xeito de superar a nosa inevitable extinción.

Un grupo de mozos enxeñeiros informáticos precisan de alguén que domine linguas e redacción para levar a cabo o proxecto Eternity, unha especie de cemiterio dixital onde as familias poden depositar a historia da persoa falecida para eternizar a súa memoria. E xunto ao ao tema central desa superación da morte mediante a permanencia literaria, tamén ten peso no relato a vida na precariedade laboral no Vigo actual. A protagonista principal chega a Eternity despois de todo un currículo de traballos precarios e de ser convencida pola súa nai, outra das bazas importantes desta entrega, quen lle encarga á filla a escritura das súas memorias para a eternización, e que traerá a descuberta dun pasado enigmático.

Fronte ao que podería parecer, Monteagudo constrúe realmente o libro arredor do tema central da produción literaria e ofrécenos literatura dentro da literatura. As vidas das persoas que xa non están fisicamente chegan a nós a través das historias que inventa ou corrixe a protagonista, mais tamén lle permiten ao autor amosar como se crea o texto e as dificultades que agocha ese proceso. Asemade o acto literario servirá tamén para vehiculizar o coñecemento íntimo entre nai e filla na procura da verdade vital da nai nun abrirse ata o fondo da verdade.

Temos aquí unha novela de lectura pracenteira, de ritmo moi fluído, onde o texto e a palabra son ao final a forma máis pura de coñecemento.