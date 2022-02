A gripe española no Brasil

O autor de Demerara é o xornalista brasileiro Wagner G. Barreira (1962). Na ficción, rotulada co nome dun barco, Demerara, ergue unha vida posible para o seu avó do que só sabe que naceu en Galicia, que chegou a Brasil nese vapor e morreu novo. A novela foi publicada no Brasil no ano 2020, e arestora Galaxia achéganola na lingua de noso. Malia que a novela é ficción, o autor inventa unha vida posible, baseando a súa trama sobre alicerces históricos: a do emigrante que embarca no navío e que contribuirá a difundir a mal chamada gripe española en América. Dous navíos que parten de España levaron a América o antídoto e o virus de dúas enfermidades: a carabela María Pita que no ano 1803, na expedición de Balmis embarca e leva a vinte e dous nenos orfos que portaron viva nos seus corpos a vacina da variola. E o Demerara que, pola contra leva o virus da gripe e espállao por todo Brasil, onde porén xa chegara.

Narrada en primeira persoa, a novela ofrécenos a peripecia individual do avó, cuxas pegadas o autor descoñecía. O punto de partida foi o mesmo de tantos emigrantes, mozos galegos que se embarcaron para iren a América e procurar un futuro. O escenario é o do mundo en guerra, aflixido pola pandemia más mortal ata hoxe desde a peste bubónica da Idade Media. O autor ten constancia de que existiu un Bernardo Gutiérrez Barreira e a narrativa novelesca é unha tentativa de recrear esa figura dentro dunha historia verosímil, se ben enteiramente ficcional. Mais a historia dalgún xeito mantén a trama. O libro consagra unha boa parte á diseminación da gripe española en España e no Brasil. Na Península houbo unha primeira onda de gripe que se estendeu desde a cidade de San Sebastián. Con todo, o virus que embarcou no Demerara era o da segunda onda, moito máis letal en nun país sen estruturas de saúde pública e un goberno centralizado.O avó tivo a sorte de pasar por esta segunda onda sen se contaminar. Na novela abonda a narrativa afectiva: a despedida da oliveira en Vigo, pés apuntando para a rúa, en Brasil sinal de mal agoiro, a uva que traída do norte de Portugal e que o personaxe Manuel planta en San Paulo, unha forma de recuperar a terra perdida de Portugal. Demerara, malia estar narrada sempre en primeira persoa, tamén se amosa capaz de reflectir unha historia colectiva: trátase, xa que logo, do proceso de adaptación e construción dun país polos emigrantes. Escrito todo o texto sen tonalidades profesoraais, ás avesas, ofrécelle ao lector unha visión particular dun fenómeno histórico. Novela ambientada hai máis de cen anos cun final aberto. Historia dun pais, e dunha forma análoga, dunha familia. G. BARREIRA, Wagner, Demerara, Galaxia, Vigo, 2021,15,91€