Descubrir América

Hai unhas semanas un equipo da Universidade de Groningen publicou un traballo en "Nature" que pon ano concreto á presenza dos viquingos no xacemento (non asentamento) de L’Anse aux Meadows, en Terranova (descuberto en 1960, foi declarado patrimonio da humanidade pola Unesco en 1978). O ano concreto proposto é 1021, data establecida a partir do estudo dos aneis duns toros de árbore que tiñan restos de manipulación con ferramentas metálicas, analizados con radiocarbono.

As Sagas dos Islandeses xa recolleran a peripecia de Eric o Roxo en Grenlandia -en 980, durante os tres anos de desterro que padeceu por un homicidio- onde se chegaron a establecer unhas dúas mil persoas nunhas catrocentas granxas que incluso tiveron unha diocese propia en Garðar. Saltar ás costas do actual Canadá non lles sería difícil pero sen maior transcendencia, xa que a súa navegación era de cabotaxe e non dispuñan de efectivos para un asentamento permanente.

Ao fío da noticia, os medios de comunicación formulaban a tópica afirmación de que os viquingos se adiantaran a Cristovo Colón na chegada a América. Unha frase que no fondo é inútil porque daquela xeira este continente xa estaba habitado, polo cal os seus descubridores non só foron outros senón que a diferencia dos viquingos, chegaron con vontade de permanencia.

Está comunmente establecido que as primeiras poboacións, procedentes de Siberia, se trasladaron a América durante a chamada glaciación Würm, entre 110.000 e 10.000 a.C. por Bering, daquela xeado. Porén, investigacións recentes a partir de restos humanos atopados en Monte Verde (Puerto Montt, Chile) e Pedra Furada (Brasil) non só poderían contradicir ou matizar tal hipótese senón tamén establecer dúas liñas de poboamento diferentes a ambos lados dos Andes. En calquera caso, así como o sentido dos correntes migratorios en Euroasia foi oriente-occidente, en América foi norte-sur. Unhas migracións que non serían homoxéneas na medida en que os especialistas identificaron tres grandes familias entre as novecentas linguas identificadas: as amerindias, as esquimo-aleutianas (zona ártica) e as na-dené (Alaska, Texas: navahos, apaches). Unha circunstancia que sorprende, visto o conxunto de pobos amerindios, é a diferencia no seu nivel de desenvolvemento, consecuencia -entre outras razóns- ao seu dominio ou non da agricultura. A primeira cultura precolombina sería a de Valdivia (Ecuador, 4400-1450 a.C.) e as que poderíamos considerar altas culturas se deron unicamente en Mesoamérica e na Sudamérica oriental. Pero incluso estas, malia o alto nivel acadado por incas, maias e aztecas, tiñan a eiva de non coñecer os metais nin a roda (non dispuñan de animais semoventes).

En recentes achados na Patagonia e Terra do Fogo apareceron restos semellantes a poboacións melanesias e africanas. Tal circunstancia viría confirmar as hipóteses verbo das relacións entre América e Polinesia. Neste senso, en 1947 o noruegués Thor Heyerdahl defendeu a posibilidade dun traxecto desde o Perú para o cal construíu a balsa Kon-Tiki. Porén, ante a falta de probas náuticas nos pobos precolombinos, tal vez cabería pensar nun sentido inverso e aí aparecen certas evidencias que emparentarían os habitantes de Rapa Nui (Illa de Pascua) cos mapuches, no actual Chile. E do mesmo xeito, uns cranios atopados en Minas Gerais (Brasil) teñen un ADN mitocondrial compatible co dun grupo polinesio, e uns restos atopados no norte de Chile estarían relacionados con poboadores de Tonga.

Xa no terreo da especulación histórica teríamos a hipótese da chegada a América de pobos semitas. O que para uns poderían seren fenicios desviados das súas rotas atlánticas habituais, no século XVIII houbo quen defendeu que foron xudeus, o que supuxo un dos perpiaños da doutrina mormona. E sen ningunha evidencia científica, temos a hipótese que o militar británico Gavin Menzies formulou no seu libro 1421, no que defendía que o navegante chinés Zheng He circunvalou os extremos meridionais de África e de América para regresar á China.