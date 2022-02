Crónica do empirismo inglés

O Século das Luces transitou tres camiños filosóficos diferentes: o empirismo, herdeiro do pensamento de Locke -o primeiro ilustrado en tempos barrocos-, representado por Berkeley e Hume; o racionalismo, herdeiro do pensamento de Descartes, representado por Leibniz e o grupo de Port Royal; e o materialismo científico dos enciclopedistas, representado polo barón d’Holbach e Diderot. Xa contra o final do período, Kant elabora a que se coñece como síntese kantiana, entre o racionalismo e o empirismo.

Locke e o moderno empirismo inglés: Malia que o fundador do empirismo filosófico e científico moderno foi Francis Bacon (1561-1626), autor do Novum organum (1620), no que se establecen as regras do método científico experimental, e dun ensaio sobre os fundamentos pensamento e da ciencia, John Locke (1632-1704), autor do Ensaio sobre o entendemento humano (1689), é o máis influente pensador empirista.

A tese principal do pensamento lockeano tenta explicar de que xeito coñecemos, para o que emprega a metáfora da “táboa rasa” (da folla en branco) -seguimos coas parábolas platónico-cristiás-; o coñecemento, segundo esta parábola, procede da experiencia, derivada das nosas percepcións sensoriais (os sentidos), polo que o noso coñecemento obtense a posteriori, isto é, logo de que a nosa “mente baleira” perciba a realidade. Ora ben, de onde xorden as ideas?: das sensacións, responsables das ideas simples (frío...), e das reflexións, responsables das ideas elaboradas pola mente a partir das ideas simples (temperatura...), que clasifica en catro categorías: substancia, modo, relación e universal?E como xorde o noso coñecemento a partir desas ideas? O coñecemento procede, xa que logo, da comparación das ideas entre si, da análise das súas relacións..., polo que o coñecemento xorde do descubrimento da non conveniencia ou conveniencia das relacións que existen entre as ideas. Por último, o seu sistema define catro tipos de conveniencia, que pode ser lóxica e matemática, de onde proceden as nosas certezas; o das coexistencias necesarias, de onde proceden as nosas opinións e a probabilidade; e, o das existencias reais -que ironicamente remite ás ideas metafísicas-, que son o fundamento da nosa fe.

Os herdeiros de Locke: O primeiro deles, George Berkeley (1685-1753), afondou no empirismo de Locke defendendo que todo o noso coñecemento procede da percepción directa, polo que non existen ideas abstractas, que son apenas un froito da linguaxe, polo que só existe o que se pode percibir... e, daquela, onde queda Deus? Deus é a condición que fai posible que nós percibamos os obxectos e o garante da coherencia das nosas ideas. Pola súa banda, David Hume (1711-1776), que parte do principio de que todo o coñecemento humano procede dos sentidos, leva o empirismo a un xeito de escepticismo, xa que non se pode elaborar coñecemento sobre aquilo que non procede da nosa experiencia. Ora ben, se isto fose así, como podemos afirmar que mañá sairá o Sol polo leste? Segundo Hume, consecuentemente co seu pensamento sensorialista, non é posible afirmar “empíricamente” que o Sol vai saír mañá polo leste, só é posible afirmar que existe a posibilidade de que así o faga, porque así o leva facendo dende que temos coñecemento dese feito que se repite invariablemente todos os días do ano ao longo das nosas vidas; daquela, para resolver este “problema da indución” -velaí o nome que se lle deu a esta cuestión filosófica-, Hume sostén que o noso coñecemento sobre sucesos que van ocorrer no futuro só pode proceder dunha facultade propia do entendemento humano: a imaxinación, que nos permite proxectar ideas cara ao futuro a partir de feitos do pasado.

Neste sentido, para Hume, situado no extremo oposto ao racionalismo -que garantía a autonomía do eu: ‘penso, logo existo’), o eu non é máis que un conxunto de experiencias vinculadas polas relacións de causalidade e semellanza; isto é, o eu eu é o resultado do costume -outra facultade propia do entendemento humano-, de considerar que un feixe de experiencia relacionadas é unha unidade, pero para Hume iso non ten soporte lóxico ningún.