Villares no tempo

Nos primeiros anos 1980, cando a Xunta de Galicia estaba gobernada por Xerardo Fernández Albor e o país galego aínda estaba por construír, de feito o nacionalismo galego apenas tiña forza parlamentaria (sumaba en total catro deputados), Ramón Villares, foi un dos poucos docentes universitarios, xunto con Xosé Ramón Barreiro e Justo G. Beramendi, comprometidos cun proxecto historiográfico propio, galego, liberado dos servidumes propios do contexto historiográfico e político do momento.

Neste sentido, a través do seu labor docente e ensaístico, lembremos que por aqueles anos publicaba A historia (1984), unha breve historia de Galicia editada na Biblioteca Básica da Cultura Galega de Galaxia axiña traducida ao castelán como Historia de Galicia (Alianza, 1985), que se sumaban ao seu pioneiro traballo na historia social galega Foros, frades e fidalgos (Xerais, 1982) e ao libro escolar Historia de Galiza (Santillana, 1980), Villares contribuíu a forxar unha necesaria conciencia galega nos tempos que corrían e mais á formación dunha nova xeración de historiadores e historiadoras, plenamente comprometida coa recuperación do noso pasado.

Precisamente para honrar a memoria do mestre, Aurora Artiaga Rego, Xesús L. Balboa López, Lourenzo Fernández Prieto e Eduardo Rico Boquete, discípulos de Ramón Villares, coordinaron a edición do libro Á volta do tempo: estudos de Historia Contemporánea (Xerais, 2021), no que reuniron textos dos profesores e das profesoras de universidade que no seu momento leron teses de doutoramento dirixidas por Ramón Villares, en total dez traballos orixinais relacionados co seu ámbito de investigación.

Baixo esta perspectiva, en À volta do tempo atopamos unha colectánea de textos diversos: a trama civil do golpe de Estado do 36 a través do estudo da figura do vilagarcián Wenceslao González Garra, o papel das imaxes na elaboración dun relato sobre a Guerra Civil, as relacións entre o exilio e a oposición interior e o papel de Azaola na difusión do federalismo, o vencello entre o liberalismo español e mais a coroa na construción da nación española ao longo do século XIX, a análise bibliográfica da biblioteca do liberal exaltado Juan Cuveiro Piñol, o investimento do capital británico na construción do ferrocarril galego Santiago-Carril-Pontevedra, o estudo dun preito entre comunidades de montes, o estudo da construción do encoro das Conchas como un caso de empobrecemento do rural, a análise do papel do propio Villares no estudo da desamortización en Galicia ou a análise do papel das leiteiras de Ferrol na folga de 1910 na revisión do agrarismo galego.

En fin, un monllo de traballos que queren recoñecer o papel de Villares na historiografía galega.