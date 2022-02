Ton de comedia romántica

Felices todo o tempo non é un libro de autoaxuda senón unha novela da autora norteamericana Lauren Colwin, verquida ao galego por Rinoceronte. Xa que logo, malia o título, non imos encontrar aquí consellos xenéricos sobre a felicidade. Colwin, que adoita diseccionar a clase alta de Nova York, presenta ante os nosos ollos a relación entre Guido e Vicent, amigos desde a infancia, e a posterior que manteñen coas súas parellas respectivas: Holly e Mitsy. Arredor destes catro personaxes, pivotan outros varios secundarios e todos eles manifestan a través dos diálogos a súa visión da vida.

O libro ten un ton desenfadado, propio dunha comedia romántica, e a autora manexa un estilo sobrio, con pinceladas de humor. Desde o principio, vemos unha actitude positiva cara ao mundo. Guido quere ser poeta e a Vincent gustaríalle gañar o Nobel de Física; ambos estudan en Cambridge (Massachusetts). Guido namora de Holly, muller complicada, difícil e preguiceira; Vincent, propenso á alegría, coñece á misántropa Mitsy no traballo. Nas relación entre todos eles non faltan os ciúmes e os conflitos, pero sobre todo predominan as boas intencións. O relato, que se sitúa na década dos setenta do século pasado, amosa tamén unha detallada análise dos sentimentos, unha concepción amable do amor e unha aguda exaltación da vida, adobiada por irónicos detalles propios dos costumes urbanos da época, que nos lembran a outro artista enganchado a Manhattan: Woody Allen.

Felices todo o tempo é unha novela digna, na que os personaxes non descenden xamais ao inferno, pois a penas se chamuscan no purgatorio da incomprensión retornan as augas celestes da amizade e do amor.