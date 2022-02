O cinema que a pandemia silenciou

Estes últimos dous anos non foron apracíbeis para ninguén, pero moito menos o foron para os valentes cineastas galegos, a cuxas dificultades endémicas de produción se lles agregaron as xeradas pola Covid-19 e polo inxustificábel menosprezo ao que foron sometidas as súas obras. Con todo, o seu esforzo non resultará inútil se as súas creacións serven aquí, na súa terra, para nos lembrar o que de verdade somos (e moitas veces esquecemos).

Eles transportan a morte (2021) non pertence á categoría de traballos manufacturados a partir dun sofisticado proceso de pesquisa histórica, mais a Historia -con maiúscula- está presente aí. Porque dentro da filmografía de Helena Girón e Samuel M. Delgado o dogma revela case sempre un finximento. Baixo a aparencia de road-movie desta longametraxe, subxace unha singular proposta: talvez a fuxida de Frei Bartolomé de las Casas e de dous dos seus colegas da carabela de Cristovo Colón ocultase un sombrío segredo que -dalgún xeito fantástico ou mítico- esclarecese o motivo polo que unha moza galega, na outra beira do océano, desexase quitarse a vida. Porque o que a fita formula é, ao fin e ao cabo, a posibilidade (en contra da lei física que asegura que non hai nin espazo nen tempo fóra do Universo) de que entre o pasado e o presente exista un sistema de comunicación de túneles. Así pois, o relato dos tres mariñeiros que rouban a vela da embarcación e foxen con ela a unha illa e o da viaxe da muller que tenta salvar a vida da súa irmá carrexándoa a través dos montes, son un único relato. As dúas caras dunha moeda que, por mirar en direccións opostas, non saben que están unidas.

"Neste film, a natureza é quen de desprazarse á par dos protagonistas e mesmo transmutar"

Os mecanismos fílmicos cos que os cineastas evitan que o espectador teña tempo de empatizar cos protagonistas son os mesmos que nos guían até o elemento crucial: a paisaxe. Sobre ela articúlanse as súas minúsculas vidas, as súas decisións, como unha condena: a de ter que estar en perpetuo movemento, sempre no medio de ningures. Porque, á diferenza doutras propostas (dignas igualmente de análise e consideración infinitas) como Lúa vermella (2020, Lois Patiño) ou Trinta lumes (2017, Diana Toucedo), a natureza neste filme é quen de desprazarse á par dos protagonistas e mesmo de se transmutar.

É o territorio virxe da illa o que cauteriza as feridas provocadas pola fuxida do barco e é a ladeira do volcán a que lles restitúe a esperanza. Os tres homes aférranse á vela que roubaron, como se se tratase da luz primixenia do Universo. Imposíbel crer a estas alturas nas promesas dun novo mundo. Ninguén confía en nada, agás nos restos do naufraxio. Para estes tres prófugos soamente fica a honra de non ter participado no masacre colonizador porque o tempo corre na súa contra, firme e veloz.

Do orbe violento dos homes pasamos ao orbe violentado das mulleres, aos verdes bosques na outra beira do océano, ás montañas rochosas da Galiza interior. Aquí, na nosa Terra, a loita establécese contra o máis temíbel dos inimigos: a Morte. Por iso a textura do proprio filme ten que mudar, tornarse espesa, encherse de imaxes novas que nos transporten a espazos lendarios onde a escrita cinematográfica se rebele, se dilúa. Unha conmoción dos sentidos de difícil elaboración, pero que neste caso consegue o seu propósito.

A historia do cinema está chea de xigantes cos pés de barro e de artistas sen orzamento. Desde Galiza, os directores Helena Girón e Samuel M. Delgado, como tantos outros “francotiradores”, loitan desaforadamente por mostrar ao público -a través dunha escrupulosa ollada paisaxística e unha irredutíbel paciencia histórica- que o verdadeiro léxico cinematográfico non se asenta sobre a mitificación narrativa nen sobre os corsés formalistas. A resposta, demostran, atópase en cada unha das rañuras que hai entre as vintecatro verdades por segundo.

Cartaces de cinema

Baixo a delicada capa de trazos e cores que conforman o magnífico cartaz anunciador de Eles transportan a morte, ocúltase a man dun dos ilustradores máis brillantes e activos do momento actual: Mario Rivière, madrileño nado en 1975. Un artista que, como nengún outro, foi capaz de hibridar a anomalía e o poético, a aventura e o misterio, o espanto e a beleza deste filme dunha compostelá e dun tinerfeño.

“Pasei”, segundo as súas proprias palabras,“sen pena nin gloria pola facultade de Belas Artes. Dediquei centos de horas a tocar a guitarra en grupos de punk. Fixen fanzines. Debuxei portadas, pósteres, garabatos. Editei discos e prepareime a conciencia para converterme nun exitoso fracasado social”. Sen ningunha dúbida, xa pode afirmar, orgulloso desde o seu estudo de serigrafía e ilustración de Madrid, que logrou o seu obxectivo.

O debuxo mostra na parte inferior o rostro convulso dun afogado coa boca aberta que, desde as profundezas do océano, semella advertirnos da inminencia dun feito espantoso situado na parte superior: o volcán como metáfora do inminente masacre. Unha especie de xogo de espellos que tensionan as dúas urxencias primixenias do ser humano e de calquera imaxe: a pulsión por saír fuxindo do labirinto da vida e a pulsión por ficar dentro para tentar comprendela.