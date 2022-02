“A literatura galega estase a ceibar de vellos prexuízos”

–Foi moi importante, e naquela altura deume un pulo de ánimo para continuar escribindo e, nomeadamente, escribindo narrativa novelística, pois eu daquela só tiña publicado poesía e dous libros de relatos. A verdade é que naquel momento sentía que estaba tocando teito. E confeso queme sinto moi satisfeito, aínda che diría que emocionado, de que agora se volva editar. É moi bonito e gratificante para min.

–Trátase dunha novela de ficción científica, un xénero pouco usual na narrativa galega, tanto hai trinta anos coma hoxe. Sorprendeulle que lle concederan o Blanco Amor?

–Sorprendeume moitísimo. Por unha parte, porque, xa digo, era a miña primeira novela pero, por outra, por apostar pola ficción científica, que xa sei que non era habitual na narrativa galega, mais que para min é un xénero que sempre me atraeu moitísimo; de maneira que a escribín, ao cabo, como o resto das miñas obras: porque mo pedía o corpo, e non porque procurase un éxito comercial nin moito menos gañar un certame literario con tanto prestixio como o Blanco Amor.

–Cre que agora mesmo seguen pervivindo na literatura galega alguns prexuízos no tocante a cultivar determinados xéneros ou tocar determinados temas?

–Cada quen enfróntase aos seus propios prexuízos, mais coido que as cousas mudaron moito. Hoxe hai obras que naquela época tiveron moi malas criticas e que,tempo despois, resulta que son moi louvadas polos críticos que, casualmente, ás veces son os mesmos. Creo que na actualidade deixaron de existir algúns dos prexuízos, e de tópicos temáticos, que atinguían á literatura galega e que agora felizmente non existen porque tanto lectores como críticos abriron o seu espectro. E a consecuencia, loxicamente, é que a literatura que se fai hoxe en día en Galicia é moitísimo máis variada.

–Falando de premios, abofé que Vde ten obtido numerosos galardóns cos seus libros. Entón, se bota unha ollada atrás e fai unha reflexión: teríase dedicado tanto á literatura se non tivese conseguido tantos galardóns?

–Eu xa teño un impulso interno que me leva a escribir, pero confeso que os premios animan o seu, polo que significan de recoñecemento público. Agora quizais non sexan tan importantes, pero, hai trinta anos, estes recoñecementos axudábanche moito a seguir escribindo e facilitaban que continuases publicando.

“Como non miramos aos lados, un día vén a realidade é pásanos por enriba” Leer más

–Dos xéneros literarios nos que cultiva, en cal deles se sente máis a gusto?

–Eu estou a gusto en todos, o que pasa é que trato de non repetirme. Ultimamente saíron do prelo dúas obras miñas que, de feito, son moi distintas: A velocidade crítica (relatos curtos que se moven no marco do realismo sucio) e As músicas viaxeiras, que é un libro xuvenil, como un conto tradicional, que relata a historia e andainas de catro mulleres pandeireteiras.

–Cónstame que As musicas viaxeiras foi escrito por Vde. antes do “boom” eurovisivo de Tanxugueiras pero, para escribir os seus libros, adoita recorrer ás noticias xornalísticas, está pendente da actualidade, sérvenlle de inspiración as historias reais que le nos medios de comunicación?

–No mundo de hoxe, non é que estea pendente das noticias, senón máis ben que a actualidade informativa está pendente de nós. Nestes tempos todos temos un móbil que vén ser algo así como o cordón umbilical que nos une ao mundo e, en canto o prendes, xa te asaltan as noticias. Iso reflíctese en A velocidade crítica, libro que está formado por historias que parten de noticias reais que eu recopilei e gardei durante anos. E, si, efectivamente, lendo esas noticias é cando te decatas de que a realidade supera a ficción, o cal abofé que é todo un reto para o escritor,xa que te obriga a facer crible e realista unha historia que semella fantástica e mentireira, e que malia todo, foi verdade.

–A LIX galega ten obtido varios premios Nacionais e ten consolidado un público lector. A que cre que se debe que teñamos acadado e siro nivel e mais semellante prestixio?

–Certamente a que os galegos somos creativos e capaces de imaxinar boas historias. E a iso hai que engadir que, felizmente, o sistema escolar permitiu a entrada de libros en galego para que o coñeceran os rapaces e raparigas no Ensino. Estamos nun momento bo,:o da LIX so fai falta que nolo creamos nós mesmos e prescindamos dos complexos de inferioridade con respecto á literatura de fóra, nomedamente da castelá .

–A súa produción literaría é moi extensa: é Vde. moi rápido escribindo ou todo se trata de aproveitar ben o tempo?

-Eu teño duas fases: unha de preescritura, que é moi lenta (ás veces dura anos), e outra de escritura propiamente dita, na que si que adoito ser bastante rápido, pero iso non quere dicir que escriba dun tirón: de feito, preciso darme un tempo de pausas, aínda que sexa para desconectar e volver ao relato coa cabeza máis fresca e quizais con novas perspectivas sobre a historia que estou a contar. De feito, nunca sei onde nin como vou rematar cando comezo a escribir.