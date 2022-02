Galegas contra os atrancos

Se acompañamos a Manuel Rey Pan e a Eduardo Rolland no percorrido pola biografía das vinte e cinco mulleres referenciadas no volume que a editorial Galaxia vén de publicar , decatarémonos da riqueza que no eido da ciencia e do saber en xeral posúe a nosa terra. Son galegas, pero son cidadás do mundo que, a pesar das hostilidades, dos obstáculos, da represión ou da falta de confianza na súa valía souberon superar atrancos e facerse un oco nos anaqueis da historia.

Estas, antes, e outras, na actualidade, traballaron e traballan para contribuír á construción dun mundo mellor no campo da medicina, da farmacia, da tecnoloxía, da educación, da música... Todas brillaron e o seu legado constitúe un valiosísimo tesouro do cal xeracións vindeiras hanse aproveitar. Grazas ao seu empuxe parece que todo é máis doado, mais o certo é que aínda queda treito por percorrer; ás dificultades das circunstancias derivadas do feito científico súmanse outras que irán xurdindo e que esixen respostas que non poden agardar, e vese que aunando esforzos increméntanse as posibilidades de resolución. Unha inevitable referencia ao SARS-CoV-2 amosa que estamos expostos a calquera envite e que non estaremos seguros se non hai homes e mulleres dispostos ao servizo da Humanidade. Nomear a Isabel Zendal; a María Barbeito; a Eugenia Pereira ; ás irmás Elisa e Jimena Fernández de la Vega, ou á matemática María Wonenburger, ademais das que hoxe en día desempeñan o seu labor no eido da ciencia como África González, Elena Ojea ou Vanesa Valdiglesias sería adiantar unha ínfima mostra do que nos podemos atopar en Pioneiras da ciencia en Galicia, mais abondan para achegar un certo sentimento de orgullo por ser das nosas, por ser galegas, por ser mulleres. REY PAN, M./ROLLAND, Eduardo, Pioneiras da ciencia en Galicia, Galaxia, Vigo, 2021, PVP. 20 €