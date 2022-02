De bosques frondosos e sabor a mar; de sol entre temporais e un toque máxico alumado polas súas lendas e os seus mitos. Así é Galicia, un camiño entre o pasado e a modernidade, o gusto polo clásico baixo unha mirada vangardista. Entre as súas paisaxes características, unha delas é a vitivinícola, tradición que fai do viño unha arte, a nosa cultura. E non só polas uvas, senón tamén pola imaxe. Deste xeito, o Museo do Viño de Ribadavia vén amosalo na súa exposición Etiquetas do viño de Galicia: as imaxes do viño: unha mostra que plantexa un percorrido a través dunhas 200 botellas e 500 etiquetas, na súa maioría doazóns de diversas adegas. “A etiqueta é o resultado do interese do adegueiro polo seu viño”, comenta a comisaria e doutora en Historia da Arte, Miriam Cortés, “e hoxe en día converteuse nunha galería, onde ademais participan deseñadores e artistas con diferentes propostas”.

A orientación, o chan e o privilexiado clima dos vales fluviais de Galicia favorece a creación de paisaxes que son exportadas en forma de viño e que, incluso, alcanzan o panorama da creación artística. Neste sentido, é de especial interese a colección de botellas Amadeus de Viña Costeira, iniciada en 1990 e que aínda continúa. Trátase de dez pezas serigrafiadas por artistas galegos como Lodeiro, Virxilio, Laxeiro ou, no caso da máis recente, da man de Alexandro. Son en realidade auténticas pezas de coleccionista.

“Tradicionalmente, vendíase unha imaxe do viño máis enxebre e costumista”, conta Cortés á vez que explica as dúas tendencias que existían: “Por unha banda, nos viños provenientes dunha casa con escudo, ilustrábase a casa señorial; e por outra, se este non era o caso, representábanse elementos asociados a Galicia, como o hórreo, as uvas ou a muller vestida de galega e bailando coa súa parella”. Na actualidade, aínda que hai adegas que continúan por esta liña, tamén contamos con propostas moito máis rupturistas, como a etiqueta do Albariño Paco e Lola cos seus lunares, xa un clásico que pasou do típicamente galego ao español. O viño fora concibido para a súa exportación e debía ser identificado polo seu país de orixe. Ademais, Envexa cochina, tamén de albariño, altera todos os códigos ao xogar co humor. Na súa etiqueta, unha muller toma o sol sobre unha tumbona, mentres un camareiro con forma de demo lle achega unha bandexa. “Este concepto pioneiro dos 90 de mesturar o viño coa arte callou fondo e continúa na actualidade, cada vez con máis forza”, afirma a comisaria. Así, das opcións máis minimalistas, propias do séxulo XXI e as que contan historias como o Son de Arrieiro, chegamos ás que semellan un curto de película como as etiquetas de Sanclodio, adega do director de cinema José Luis Cuerda, ou que se centran nos motivos xeométricos, como as últimas de Viña Costeira.

Outro exemplo é a etiqueta do viño Eulalia de Liáns, realizada polo deseñador Eloy Lozano que, en palabras de Cortés, “marcou un antes e un despois na etiquetaxe, desde aquelas ilustracións das viñas e os escudos, ata expor un concepto moito máis contemporáneo, cargado de liñas e cores”. Os materiais e mais as texturas tamén constitúen outro piar fundamental. Podemos atopar papel de celofán, materiais biodegradables que respectan as filtracións da luz para que non danen o viño, troquelados e relevos, que rompen coa etiqueta formal e procuran a súa propia identidade, no seu afán por diferenciarse e explorar novas vías de presentación.

"No museo veñen ben recollidos os procesos vitivinícolas, pero a súa publicidade e difusión é un campo moi interesante no que aínda queda moito por explorar"

A exposición recolle especialmente etiquetas de entre 1970 e 1990. Con todo, tamén mostra as de Rafael Santoro, adegueiro do Ribeiro coñecido especialmente polo seu viño tostado, e que datan de entre 1900 e 1920. “O noso interese é o de ampliar aínda máis a colección, para seguir difundindo a imaxe do viño”, engade Miriam Cortés, “por iso estamos abertos a que colaboren connosco todas as adegas e as súas denominacións”. No museo veñen ben recollidos os procesos vitivinícolas, pero a súa publicidade e difusión é un campo moi interesante no que aínda queda moito por explorar. Ata o mes de agosto de 2022 a exposición amósanos un aspecto máis visual das adegas e da súa historia, que viven, entre tradición e vangarda, o sabor do bo facer e a perspicaz mirada dos que cobren de identidade a imaxe do viño, as súas etiquetas.