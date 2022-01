Secuencias de rebeldía

Cando Estados Unidos entra na Segunda Guerra Mundial, os negros participan en unidades marxinais que demostran o paradoxo dun país que loita pola liberdade a miles de kilómetros mentres no interior das fronteiras os dereitos deses homes que decidiron dar a vida pola súa patria non están garantidos. Porén, Hollywood empeza a sentir a presión dos líderes afroamericanos, e ao longo dos anos corenta xorden os primeiros papeis máis ou menos positivos interpretados por actores negros. Ilustran esta corrente filmes como In This Our Life (John Huston, 1942) —en español foi estreado co título de 'Como ella sola'—na que un estudante negro, interpretado por Ernest Anderson, é acusado falsamente de ocasionar un accidente mortal; ou Incidente en Ox-Bow ('The Ox-Bow Incident', William A. Wellman, 1943), na que Leigh Whipper encarnará un rol que, anos máis tarde, interpretará coma ninguén Sidney Poitier. Deste xeito, a aparición de actores afroamericanos no cinema estadounidense na segunda parte da década dos corenta semella exemplificar un sentido avanzado de xustiza. Son varias as películas que xiran arredor dese personaxe negro que se ten que defender dunha falsa acusación, como acontece en Intruso na poeira ('Intruder in the Dust', Clarence Brown, 1948), protagonizado polo actor portorriqueño Juano Hernández, a partir dunha novela de William Faulkner.

Chegamos así á década dos cincuenta, marcada pola loita a favor dos dereitos civís que os afroamericanos reclaman aos gobernantes do seu país. O actor William Greaves decide rexeitar papeis ofensivos, abrindo deste xeito unha senda sobre a asimilación racial que logo ampliarán intérpretes como Sidney Poitier, Dorothy Dandrige, Eartha Kitt e Harry Belafonte. Sidney Poitier asume esa imaxe sofisticada que certa crítica considera un brando antídoto contra as tensións raciais. A partir do éxito de de No way Out (1950) de Joseph L. Mankiewicz, a carreira de Poitier vaise consolidando grazas a títulos como Cry, the Beloved Country ('Terra prometida', Zoltan Korda), sobre o apartheid sudafricano; Blackboard Jungle ('Semente de maldade', Richard Brooks, 1955), na que se trata o tema da violencia xuvenil; Edge of city (en español, 'Donde la ciudad termina', Martin Ritt, 1957); ou Fuxitivos ('The Defiant Ones', Stanley Kramer, 1958).

Dorothy Dandridge puido resultar o contrapunto feminino de Poitier

Na parte feminina , a figura de Dorothy Dandridge luce esbelta grazas ao impulso das dúas películas dirixidas por Otto Preminger: Carmen Jones (1954), unha versión da ópera de Bizet adaptado a ritmo de jazz; e Porgy and Bess (1959) con Poitier como actor protagonista. A prematura morte da actriz privouna dunha carreira máis extensa que ben podía ser o contrapeso feminino da figura do actor nacido en Miami.

A veterana Ethel Waters e Harry Belafonte completan un elenco reducido que pelexan por deconstruír os estereotipos raciais que seguían a ser maioritarios en Hollywood. Na década dos anos sesenta, Poitieir acaba por converterse no referente principal, capaz de encadear papeis protagonistas, como o compartido con Paul Newman en Un día volverei ('Paris Blues', Martin Ritt, 1961), e de acadar en Lilies of the Field ('Os lirios do val', Ralph Nelson, 1963), o Óscar ao mellor actor protagonista. Porén, os filmes máis coñecidos na carreira do actor foron Adiviña quen vén esta noite ('Guess Who’s Coming to Dinner', Stanley Kramer, 1967), todo un éxito comercial grazas, en parte, á presenza de Katharine Hepburn e Spencer Tracy; e In the Heat of the Night ('Na calor da noite', Norman Jewinson, 1967), na que interpreta a un inspector que investiga un crime perpetrado nunha vila do Sur.

O asasinato en 1968 de Martin Luther King deixa ás claras a difícil travesía do mundo afroamericano en Estados Unidos, marxinado nos guetos e marxinado tamén por medio dunha exigua filmografía filmada en Hollywood.