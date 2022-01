“Non me rexeitaron en Voces Ceibes; fun eu o que non quixen entrar”

Leva Vde. xa uns cantos anos afastado da música profesional. Que razóns o moveron a publicar este libro?

–Foi unha casualidade. Eu non tiña pensado poñerme a escribir sobre as miñas andainas musicais, pero resultou que, como publicara un artigo para a revista Grial sobre as movilizacións de 1968 na Universidade de Santiago, daquela chamarónme de Galaxia para propoñerme escribir algo máis amplo sobre os meus primeiros pasos como cantautor e sobre as experiencias e a xente que coñecín naqueles anos. Iso obrigoume a facer un exercicio de memoria bastante complicado que, ao cabo, desembocou neste libro cuxo principal obxectivo foi reflectir que todo o que sucedeu naquela época non foi un camiño de rosas, senón uns tempos convulsos e moi complicados.

–Dedica bastantes páxinas a Voces Ceibes. É certo que Benedicto lle fixo unha especie de “interrogatorio”, e que, como resultado do mesmo, rexeitaron o seu ingreso como membro do colectivo?

–Eu entrei naquel mundiño da música da Nova Canción Galega nomeadamente da man de Xerardo Moscoso, e tamén de Vicente Araguas, que se interesaran polo que eu facía. O episodio do “interrogatorio” hai que explicalo ben. Xerardo Moscoso díxome que falase con Benedicto porque este era o voceiro de Voces Ceibes; fíxeno e falei con el na súa casa, pero Benedicto quería saber “como respiraba” eu políticamente, o cal era normal, claro, pero naquela conversa el pareceume máis un comisario político que o representante dun colectivo de músicos. E digo isto porque aquel encontro foi moi cordial, Benedicto e mais eu sempre nos levamos ben, pero a min non me gustaba estar ao servizo de disciplinas políticas de ningunha caste, e tampouco a do PCE, que era o que monopolizaba o control de Voces Ceibes. E non foi que Benedicto me rexeitase, senón que eu preferín manterme á marxe.

–Hai xente que pensa que “Catro vellos mariñeiros” é unha peza do folklore galego, pero ten un autor que a compuxo e un intérprete (neste caso, Vde. mesmo) que a popularizou. Podería contarnos como chegou a Vde. esta peza?

–Outra casualidade! “Catro vellos mariñeiros” incluína na gravación do primeiro disco que editei con Philips, Cantares da miña terra, no que mesturaba cancións miñas con pezas populares. Esa canción foi a última que entrou no disco, porque resultou que me acordei dela a través dunha gravación de Edigsa, xa publicada, na que estaba interpretada polo dúo María e Xavier, e que nos créditos saía como “composición popular”. A sorpesa foi que “Catro vellos mariñeiros”, contra todo o que eu esperaba, foi un exitazo e empecei a recibir decenas de chamadas de promotores de concertos en salas de festa, o cal me fixo entrar nun circuíto musical no que eu nunca antes pensara. E si, recoñezo que hai moita xente que me relaciona inmediatamente con esa canción. Transcorridos bastantes anos, apareceu un home que dicía que esa canción fora composta por un veciño de Viveiro; que tiña autor, vaia!. E a min pareceume ben e quixen respectar esa historia, pero no meu repertorio sempre figura como “canción popular” porque iso significa que forma parte do repertorio de todos os galegos. En calquera caso, eu penso que a clave do éxito non era tanto a composición de seu, senón o tratamento de arranxos musicais que nós lle demos e, modestamente, tamén a miña interpretación.

–Ás veces o éxito ten o seu contrapeso. Sendo Vde. un cantautor socialmente comprometido, coida que “Catro vellos...” o marcou como un cantante “enxebre” e que esa foi unha etiqueta que non conseguiu tirar de de enriba?

–O meu compromiso sempre foi coa cultura galega, para intentar sermos sempre tratados coa dignidade que nos corresponde. Eu nunca tiven a intención de entrar en determinados circuítos musicais, xa o dixen, pero, vaia, por unha parte iso significaba cantar para un público que non era o que seguía a NCG, aínda que axiña descubrín que algúns daqueles non eran precisamente lugares para dignificar a cultura de noso.

–Quixera que me falase dalgunhas das persoas que cita no libro. Empecemos por Juan Pardo.

–Á marxe do seu talento musical, Juan Pardo era un dos produtores que máis sabía do negocio da música en España. Eu estiven a piques de entrar na súa “órbita”, pero ao cabo, non puido ser.

–Cal era a proposta?

–Fíxose sen eu sabelo, pero, segundo me contaron, tratábase de que eu gravase as pezas preparadas para Dobarro, xa no declive da súa carreira, coa produción de Juan Pardo. Iso tratouse nunha reunión da que eu non sabía nada. Pero a familia de Andrés Dobarro non aceptou esa proposta, e todo quedou en nada. De todo isto, eu entereime a touro pasado, anos despois.

–Que tiña Pucho Boedo que, sen posuír unha gran voz, fose quen de “enfeitezar” con ela ?

–Pucho foi un dos pioneiros, non hai que esquecerse nunca diso. Eu só falei con el nunca ocasión e era unha persoa moi trouleante, moi festeiro. Gustáballe falar. Unha noite saímos de festa con el ata as seis da mañá e rematamos almorzando chocolate con churros. Pucho tiña don de xentes,cando subía a un escenario axiña conectaba coa xente que estaba abaixo escoitando.

– Se volvese nacer, que decisións que tomou durante a súa carreira artística non as volveria tomar?

–A verdade é que eu nunca cheguei a plantexarme o que me conviña máis e o que me conviña menos; deixeime levar e non me metín de cheo no que se entendía por negocio da música. Nunca me gustou o mundo do negocio que rodeaba a música. Pero unha decisión da que me arrepentira…A ver: sempre quedan cousas que puiden facer mellor, pero do único que me arrepinto é de non ter sido máis esixente tanto conmigo mesmo como cos músicos e sobre todo os arranxadores das miñas primeiras gravacións discográficas.